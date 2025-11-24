Luxusní a chytré hodinky, šperky a doplňky Montblanc za výjimečné ceny? Ano, tady 

Zavřít reklamu

Tiskové zprávy
Adam Kos
0

Komerční sdělení: Nejočekávanější nákupní akce roku je tady! Na Helvetia-hodinky.cz startuje Black Friday 24. 11. 2025, během kterého si můžete pořídit své oblíbené produkty za neodolatelné ceny. Ať už hledáte elegantní dárek, chcete si udělat radost něčím výjimečným, nebo plánujete dlouho odkládanou investici do kvalitních doplňků Montblanc, teď je ten nejlepší čas. 

Kdy akce probíhá? 

  • Black Friday akce platí od 24. 11. do 1. 12. 2025 

Co je letos ve slevě? 

  • Hodinky: Vyberte si z široké nabídky dámských a pánských hodinek (i těch chytrých) od prestižních světových značek. Kvalitní zpracování, moderní technologie a ikonický design. 
  • Šperky: Elegantní šperky pro každou příležitost. Ať už hledáte jemný dárek pro někoho blízkého nebo výrazný kousek, který podtrhne styl, Black Friday je ideální příležitostí. 
  • Doplňky Montblanc: Letos potěšíme také milovníky špičkové značky Montblanc. Stylové peněženky, luxusní psací potřeby, pouzdra i další doplňky této ikonické značky najdete během akce za výrazně zvýhodněné ceny. Montblanc je symbolem kvality a prestiže – a nyní může být váš za výjimečnou cenu. 
DSC 0612 kopie DSC_0612 kopie
DSC 0731 kopie DSC_0731 kopie
DSC 0747 kopie DSC_0747 kopie
DSC 1227 kopie DSC_1227 kopie
DSC 1246 kopie DSC_1246 kopie
DSC 2175 kopie DSC_2175 kopie
DSC 2514 kopie DSC_2514 kopie
IMG 8557 Edit IMG_8557-Edit
IMG 8614 Edit IMG_8614-Edit
IMG 8856 Edit IMG_8856-Edit
IMG 9027 Edit IMG_9027-Edit
IMG 9633 Edit IMG_9633-Edit
IMG 9743 Edit IMG_9743-Edit
Všechno zboží, které patří do akce Black Friday je označené černým štítkem.  

Kde nakupovat v akci Black Friday: 

Zdroj
