Herní pecku Warhammer: Vermintide 2 stáhnete nyní zcela zdarma! Musíte si ale pospíšit

Pokud jste zapálenými hráči videoher, zbystřete. Vedle Epic Games Store, který od čtvrtka rozdává zdarma novou dvojici her, totiž přišel s příjemným dárkem před pár hodinami i Steam. Stalo se tak sice bez fanfár či vlastně jakýchkoliv větších ovací, přesto ale titul, který od něj můžete zdarma získat, stoji rozhodně za to. K dispozici je totiž Warhammer: Vermintide 2, jedna z nejlépe hodnocených co-op akcí posledních let, tačí ji jednou přidat do knihovny a zůstane vám natrvalo.
Hra sice dorazila už v roce 2018, ale stále je v ní co dělat. Vermintide 2 totiž pořád dostává obsahové updaty, nové třídy a drobnosti, které udržují komunitu v chodu a hra jako taková je díky tomu velmi atraktivní. Akční výpravy Ubersreik 5 proti hordám Skavenů a silám Chaosu jsou totiž pořád sakra návykové a svou atmosférou mají blízko ke klasice typu Left 4 Dead. Jediný větší rozdíl je v tom, že místo zombíků řežete mutantní krysy a fanatické kultisty.
Fotogalerie
Každá z pěti postav nabízí čtveřici odlišných povolání, takže si člověk snadno najde styl, který mu sedne. A pokud se zrovna nenajdou tři další parťáci, hra doplní tým boty, takže se jde rovnou do akce. Protihráčům navíc můžete ukázat záda i v 4v4 módu, případně se pustit do roguelike výpravy Chaos Wastes, která bývá zdrojem těch nejnapínavějších momentů.
Pokud tedy máte rádi hry, které vás donutí se pořádně ohánět a přitom myslet na tým, je tento titul přesně pro vás. Vermintide 2 můžete na Steamu ulovit zdarma až do 24. listopadu do 19:00 našeho času. Jen pozor – na české mutaci Steamu svítí, že je hra k dispozici jen do 23. listopadu do 19:00. Jedná se ale o přepis. Hru jsme si zkoušeli přidat do knihovny a stále to jde. Zahraniční weby pak informují o tom, že je k dispozici do dneška, stejně jako americká mutace Steamu.