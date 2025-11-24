Zavřít reklamu

Garmin Brno má Black Friday. Ušetříte na Fenixech i Forerunnerech 

Tiskové zprávy
Adam Kos
Komerční sdělení: Někdo rozjel Black Friday už na začátku listopadu, někdo jej rozjíždí nyní. Pravda je taková, že ten jediný a pravý Black Friday spadá v roce 2025 až na pátek 28. listopadu. Proto, abyste ale měli patřičný manipulační prostor, trvají slevy o něco déle. Třeba jako u Garmin Brno, který rozjel své BF slevy právě dnes. 

Jak je u Garmin Brno zvykem, slevy na vybrané modely jsou poměrně velkorysé a ušetříte s nimi tisíce korun. V akci jsou třeba Garmin Fenix E, levnější o 4 tisíce nebo Instinct E a Forerunner 165, které jsou levnější o 1 300 Kč. Podrobnější výčet vidíte v seznamu níže, kompletní nabídku najdete zde. S nákupem neváhejte, skladové zásoby jsou omezené. 

Kompletní Black Friday nabídku Garmin Brno najdete zde

