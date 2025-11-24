Garmin Brno má Black Friday. Ušetříte na Fenixech i Forerunnerech 

Komerční sdělení: Někdo rozjel Black Friday už na začátku listopadu, někdo jej rozjíždí nyní. Pravda je taková, že ten jediný a pravý Black Friday spadá v roce 2025 až na pátek 28. listopadu. Proto, abyste ale měli patřičný manipulační prostor, trvají slevy o něco déle. Třeba jako u Garmin Brno, který rozjel své BF slevy právě dnes.
Jak je u Garmin Brno zvykem, slevy na vybrané modely jsou poměrně velkorysé a ušetříte s nimi tisíce korun. V akci jsou třeba Garmin Fenix E, levnější o 4 tisíce nebo Instinct E a Forerunner 165, které jsou levnější o 1 300 Kč. Podrobnější výčet vidíte v seznamu níže, kompletní nabídku najdete zde. S nákupem neváhejte, skladové zásoby jsou omezené.
Fotogalerie
- Garmin Fenix E – 47 mm, Slate grey steel / Black: 10 990 Kč (původní cena 14 990 Kč)
- Garmin Instinct E – 40 mm, Black: 4 990 Kč (původní cena 6 290 Kč)
- Garmin Forerunner 165 Black / Slate Gray: 5 690 Kč (původní cena 6 990 Kč)
- Garmin Forerunner 965 – 47 mm, Carbon Grey DLC: 12 490 Kč (původní cena 14 990 Kč)
- Garmin Vívoactive 5, Slate / Black: 4 990 Kč (původní cena 6 690 Kč)
- Garmin D2 Air X10, White: 11 990 Kč (původní cena 14 390 Kč)