Tyto skvělé iOS aplikace byste si měli určitě vyzkoušet

Caffeine Clock: Track Caffeine
Caffeine Clock je přehledná aplikace, která sleduje váš příjem kofeinu a pomocí modelu vstřebávání a poločasu rozpadu odhaduje jeho hladinu v těle během dne. Stačí zaznamenat vypitý nápoj a aplikace zobrazí křivku ukazující aktuální stav i budoucí vývoj – včetně upozornění, pokud by váš večerní spánek mohl ohrozit příliš pozdní káva. V databázi najdete přes 200 nápojů, případně si můžete vytvořit vlastní, a nastavit si denní limit s jemnými upozorněními. Aplikace funguje plně offline, bez účtu a uchovává všechna data ve vašem zařízení. Caffeine Clock tak pomáhá lépe načasovat kofein, abyste si mohli užít své oblíbené nápoje a zároveň spát s čistou hlavou.
Caption Generator
Aplikace Caption Generator promění vaše snímky v poutavé texty, které dokážou zachytit náladu i skryté detaily fotografie. Místo obyčejných popisů nabízí promyšlené návrhy, jež vystihnou atmosféru okamžiku a dodají vašim fotkám osobitý hlas. Inteligentní systém analyzuje obrazový obsah a připraví různé varianty popisků podle toho, zda hledáte něco vtipného, dojemného, stylového nebo poetického. S Caption Generatorem tak snadno vytvoříte texty, které vašim fotografiím dodají nový rozměr a zaujmou každého, kdo je uvidí.
GoalKit
GoalKit je praktický společník pro všechny, kdo chtějí mít své ambice pod kontrolou a skutečně s nimi pohnout. Umožní vám přehledně rozdělit vaše plány od těch nejjednodušších až po dlouhodobé projekty a krok po kroku sledovat, jak se posouváte vpřed. Ať potřebujete řídit finanční cíle, pracovat s dílčími milníky nebo budovat nové návyky, aplikace vám nabídne vhodné nástroje a jasný přehled o tom, kde právě jste. Díky GoalKitu se každý váš záměr stává konkrétnějším a dosažitelnějším — a vy máte motivaci pokračovat.
FoxFM
FoxFM je všestranná aplikace, která vám umožní mít všechny soubory pohodlně pod kontrolou, ať už pracujete s dokumenty, videi nebo hudbou. Nabízí jednoduché, ale přitom velmi přehledné prostředí, ve kterém můžete soubory stahovat, organizovat, přejmenovávat či přesouvat podle vlastních potřeb. Díky podpoře různých úložišť a formátů slouží jako centrum, ve kterém snadno udržíte pořádek a rychle najdete vše, co zrovna potřebujete. FoxFM tak přemění váš telefon nebo tablet na praktický pracovní nástroj, který vám šetří čas i starosti.
Places
Aplikace Places vám umožní mít všechny důležité lokace přehledně uspořádané a vždy po ruce. Jednoduše si do ní uložíte adresy, na které se často vracíte – od oblíbených podniků přes kontakty na přátele až po místa, která chcete navštívit později. Každé uložené místo se zobrazí na elegantní mapě, takže okamžitě vidíte, kde se nachází a jak se k němu dostat. Sdílení adres je otázkou jediného klepnutí a synchronizace mezi zařízeními zajistí, že vaše seznamy míst budete mít vždy aktuální. Places vám tak pomůže udržet si pořádek v lokacích a neztrácet čas jejich opětovným hledáním.
ArtWorld: Culture Platform
ArtWorld: Culture Platform přináší kreativní hřiště pro každého, kdo chce zanechat stopu ve veřejném prostoru – ale digitálně a bez kapky barvy navíc. Z pomocí rozšířené reality můžete umisťovat vlastní díla na skutečná místa po celém světě a budovat tak osobní virtuální galerii. Každý váš obraz, instalace nebo nápad se okamžitě objeví na mapě, kde jej mohou objevovat další uživatelé. Stejně snadno se můžete toulat mezi tvorbou ostatních a nacházet inspiraci v tom, co kdo zanechal na ulicích, náměstích i zapadlých koutech. Aplikace tak propojuje digitální umění, cestování i komunitu lidí, kteří rádi sdílejí krásu v prostoru kolem sebe.