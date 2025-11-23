Zavřít reklamu

4 skvělé hry pro macOS, které nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

Mac
Amaya Tomanová
0
< >

Gnomeball

Gnomeball je svižná a zábavná fotbalová hra pro 1–4 hráče, která vás přenese do malebné mini zahrádky plné barev a kouzelné atmosféry. Ujměte se týmu trpaslíků a staňte se neporazitelným střelcem, přesným nahrávačem i elegantním driblérem v jednom – zkrátka malým Messim mezi záhonky. Hra staví na rychlém tempu, intuitivním ovládání a radosti z okamžité akce, takže se skvěle hodí jak pro soutěživé rodinné večery, tak pro přátelské turnaje. Gnomeball nabízí jednoduchý princip, ale dost prostoru pro kreativní hru i překvapivé momenty, které udrží každý zápas napínavý až do poslední minuty.

Gnomeball 1 Gnomeball 1
Gnomeball 2 Gnomeball 2
Gnomeball 3 Gnomeball 3
Gnomeball 4 Gnomeball 4
Vstoupit do galerie

Trail of Stars

Trail of Stars je krátká, ale hluboce emotivní vizuální novela, která sleduje příběh dvou panošů na lovu se svým pánem – chlapce, který neměl nikdy spatřit světlo světa, a dívky, v jejíchž snech se leskne čepel určená jejich tyranovi. Hra citlivě propojuje téma prvních lásek, dospívání a křehké vzájemné ochrany ve světě, kde jsou oba zcela vydáni napospas cizí vůli. Je to vyprávění o dvou duších, které se snaží přežít – a najít v sobě oporu –, i když jediným bezpečným místem je pro ně ten druhý. Trail of Stars staví na jemné poetice, melancholii a tichém napětí, díky nimž vyznívá stejně zranitelně jako hrdinové, které vede.

Trail of Stars 1 Trail of Stars 1
Trail of Stars 2 Trail of Stars 2
Trail of Stars 3 Trail of Stars 3
Trail of Stars 4 Trail of Stars 4
Trail of Stars 5 Trail of Stars 5
Trail of Stars 6 Trail of Stars 6
Vstoupit do galerie

emerald

emerald je krátká, atmosférická adventura, která vás vtáhne do temného, introspektivního putování člověka pronásledovaného vlastními myšlenkami. Svět kolem hlavní postavy působí prázdně a vyčpěle, a přesto ji vpřed žene jediná jiskra – touha znovu spatřit „ji“, onu bytost či část sebe sama, která se ztratila kdesi mezi vzpomínkami a stíny. Hráč sleduje lineární příběh, v němž se strachy, obavy a potlačené emoce stávají hmatatelnými nepřáteli.

Emerald

Nuclear Day

Nuclear Day je příběhové RPG zasazené do temné postapokalyptické krajiny, kde se svět zhroutil a zůstaly po něm jen trosky, radiace a tiché ozvěny minulosti. Jako osamělý přeživší procházíte poničenými oblastmi, objevujete skrytá tajemství a narážíte na stvoření zrozená z chaosu i lidské zoufalosti. Hra kombinuje souboj s monstry, logické úkoly i rozmanité testy, které prověří vaše rozhodování stejně jako odvahu. Každý krok přináší nové volby, jež formují nejen váš příběh, ale i to, kým se v tomto tragickém světě stanete.

Nuclear Day 1 Nuclear Day 1
Nuclear Day 2 Nuclear Day 2
Nuclear Day 3 Nuclear Day 3
Nuclear Day 4 Nuclear Day 4
Nuclear Day 5 Nuclear Day 5
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.