4 skvělé hry pro macOS, které nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

Gnomeball
Gnomeball je svižná a zábavná fotbalová hra pro 1–4 hráče, která vás přenese do malebné mini zahrádky plné barev a kouzelné atmosféry. Ujměte se týmu trpaslíků a staňte se neporazitelným střelcem, přesným nahrávačem i elegantním driblérem v jednom – zkrátka malým Messim mezi záhonky. Hra staví na rychlém tempu, intuitivním ovládání a radosti z okamžité akce, takže se skvěle hodí jak pro soutěživé rodinné večery, tak pro přátelské turnaje. Gnomeball nabízí jednoduchý princip, ale dost prostoru pro kreativní hru i překvapivé momenty, které udrží každý zápas napínavý až do poslední minuty.
Trail of Stars
Trail of Stars je krátká, ale hluboce emotivní vizuální novela, která sleduje příběh dvou panošů na lovu se svým pánem – chlapce, který neměl nikdy spatřit světlo světa, a dívky, v jejíchž snech se leskne čepel určená jejich tyranovi. Hra citlivě propojuje téma prvních lásek, dospívání a křehké vzájemné ochrany ve světě, kde jsou oba zcela vydáni napospas cizí vůli. Je to vyprávění o dvou duších, které se snaží přežít – a najít v sobě oporu –, i když jediným bezpečným místem je pro ně ten druhý. Trail of Stars staví na jemné poetice, melancholii a tichém napětí, díky nimž vyznívá stejně zranitelně jako hrdinové, které vede.
emerald
emerald je krátká, atmosférická adventura, která vás vtáhne do temného, introspektivního putování člověka pronásledovaného vlastními myšlenkami. Svět kolem hlavní postavy působí prázdně a vyčpěle, a přesto ji vpřed žene jediná jiskra – touha znovu spatřit „ji“, onu bytost či část sebe sama, která se ztratila kdesi mezi vzpomínkami a stíny. Hráč sleduje lineární příběh, v němž se strachy, obavy a potlačené emoce stávají hmatatelnými nepřáteli.
Nuclear Day
Nuclear Day je příběhové RPG zasazené do temné postapokalyptické krajiny, kde se svět zhroutil a zůstaly po něm jen trosky, radiace a tiché ozvěny minulosti. Jako osamělý přeživší procházíte poničenými oblastmi, objevujete skrytá tajemství a narážíte na stvoření zrozená z chaosu i lidské zoufalosti. Hra kombinuje souboj s monstry, logické úkoly i rozmanité testy, které prověří vaše rozhodování stejně jako odvahu. Každý krok přináší nové volby, jež formují nejen váš příběh, ale i to, kým se v tomto tragickém světě stanete.