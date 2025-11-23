Recenze FIXED MagZen 5 Crystal: Powerbanka, která elegantně doplňuje iPhone a konečně dává smysl i pro každodenní použití

Dlouhodobě mi přijde, že jsou powerbanky mnoha uživateli často vnímány jako nezbytné zlo, kdy je člověk u sebe nosí jen pro jistotu a doufá, že je nakonec nebude muset vytáhnout. A přitom je to docela škoda. Na trhu totiž naleznete powerbanky, které rozhodně stojí za to používat. Zářným příkladem je i FIXED MagZen 5 Crystal, která mi nedávno dorazila na vyzkoušení a během testování mě přesvědčila o tom, že nutným zlem rozhodně není. Je to naopak doplněk, který se díky tenkému tělu, kvalitnímu zpracování a magnetickému uchycení chová spíš jako přirozená součást telefonu. A hlavně – když ji potřebujete, funguje okamžitě a spolehlivě.
Technické specifikace, zpracování a design
Na první pohled zaujme FIXED MagZen 5 Crystal designem, který by člověk u powerbanky asi úplně nečekal. FIXED sáhl po kombinaci odolné hliníkové slitiny a tvrzeného skla s lesklou povrchovou úpravou, takže zařízení působí překvapivě prémiově a bez problémů ladí s liniemi iPhonu. Na výběr je pak z černé a růžové varianty, takže si na své přijdou jak muži, tak i ženy.Tělo powerbanky je navíc tenké pouhých 9,40 mm, takže i po přicvaknutí na záda telefonu zůstává celý „set“ stále kompaktní.
Uvnitř powerbanky se ukrývá Li-Polymer baterie s kapacitou 5 000 mAh (19,25 Wh), což je ideální kompromis mezi hmotností a výdrží. Celkových 141 g totiž v ruce téměř nepoznáte. Ostatně, i rozměry 100 × 68 × 9,40 mm potvrzují, že FIXED cílil na co nejpohodlnější každodenní nošení.
To hlavní ale přichází s podporou Qi2 coby standardu, který umožňuje skutečně rychlé a stabilní bezdrátové nabíjení výkonem až 15 W u iPhonů od řady 12 výš nebo jakéhokoliv zařízení s kompatibilním MagSafe krytem. Magnetické spojení je zde pevné a přesné, takže odpadá klasické „štelování“, jestli se telefon dobíjí nebo ne.
Pro kabelové nabíjení pak slouží port USB-C. Ten umí vstup 5V/3A nebo 9V/2A až do 18W, a výstupní výkon až 20 W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A). FIXED navíc umožňuje i dual charging, takže lze dobíjet telefon bezdrátově a současně třeba sluchátka přes kabel.
Testování
Testy powerbank obecně mě docela baví, protože to, zda se jedná o kvalitní produkt, poznáte prakticky ihned podle toho, zda vám vyhovuje svým chováním a designem, nebo ne. A musím říci, že zde si vše sedlo perfektně. Při používání se totiž MagZen chová přesně tak, jak by si člověk od moderní magnetické powerbanky představoval. Po přicvaknutí okamžitě startuje nabíjení a výkon 15 W je znát, zejména pak v prvních desítkách procent, kdy se iPhone dobije opravdu svižně. Teploty se drží v normě a i při delším bezdrátovém nabíjení se powerbanka nezahřívá více než originální MagSafe Battery Pack od Applu.
Příjemná je i možnost kabelového nabíjení s výkonem 20 W, které oceníte ve chvíli, kdy potřebujete energii co nejrychleji. Během testů se několikrát osvědčila i možnost nabíjet dvě zařízení najednou, kdy jsem vzhledem ke kapacitě powerbanky nabíjel telefon magneticky, drobné příslušenství pak přes kabel. A powerbanka to zvládla bez zaváhání a hlavně bez enormního zahřívání, což není standardem.
Pokud vás pak zajímá, kolik toho s touto powerbankou nabijete, kapacita 5 000 mAh stačí na jedno plné nabití iPhonu 17 Pro a ještě pár desítek procent navíc. U menších modelů je pak samozřejmě možné dostat se i na dvě plná nabití. Pro kontrolu stavu nabití powerbanky slouží spodní stavové LED diody, které průběžně ukazují energii v baterii a nejsou zbytečně rušivé. Praktická je i funkce průchozího nabíjení, která umožňuje dobíjet současně telefon i samotnou powerbanku. To sice využijete spíš sporadicky, nicméně vždy je fajn mít vícero možností než méně.
Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, se kterou je třeba počítat a na kterou musím chtě nechtě upozornit. Na mysli mám konkrétně skleněnou část powerbanky, která sice vypadá vizuálně parádně, nicméně vzhledem k tomu, že je lesklá, se na ní jednak slušně chytají otisky prstů či jiné šmouhy a jednak je třeba myslet na to, že sklo zkrátka rozbijete snáz než kov. Holt, daň za design se někde odvést musí.
Resumé
FIXED MagZen 5 Crystal je powerbanka, která zaujme nejen svým vzhledem, ale hlavně funkčností. Qi2 s 15W výkonem konečně dává magnetickému nabíjení u powerbank smysl, USB-C s 20 W přidává rychlost tam, kde ji člověk potřebuje, a celková kapacita 5 000 mAh stačí na většinu scénářů běžného dne. K tomu přidejte design z kovu a skla, velmi tenké tělo a nízkou hmotnost a máte doplněk, který se nehodí jen „pro strýčka příhodu“, ale klidně i pro každodenní používání. Pokud tedy hledáte powerbanku, která není jen kusem plastu do kapsy, ale elegantním a funkčním partnerem pro iPhone, MagZen 5 Crystal rozhodně stojí za pozornost. A pokud někdo shání větší kapacitu, tak MagZen Crystal je k dostání i ve verzi 10 000 mAh.