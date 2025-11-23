QNAP uvádí na trh zcela novou platformu QVR Surveillance: podporuje až 1024 kamerových kanálů pro vysoce výkonné cloudové a AI dozorování

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes oficiálně uvedla na trh platformu QVR Surveillance příští generace. Toto zcela nové řešení nabízí vyšší výkon, spolehlivost a pokročilou analýzu pomocí umělé inteligence, přičemž se integruje se specializovanou úložnou službou myQNAPcloud Surveillance. Umožňuje organizacím snadno nasazovat a spravovat kamerové prostředí – od menších instalací až po systémy s více než tisíci kanály – a poskytuje tak flexibilní, bezpečné a inteligentní řešení pro video dozorování.
Hlavní výhody řešení QVR Surveillance
- Až 1024 kanálů: Jeden NAS může podporovat až 1024 kamer, přičemž využívá souborovou technologii nahrávání pro zvýšení výkonu a škálovatelnosti. Pro vzdálené monitorování je k dispozici QVR Client.
- Analýza pomocí umělé inteligence bez nutnosti placené licence: Nabízí inteligentní vyhledávání událostí, rozpoznávání obličejů a počítání osob pro chytré kamerové dozorování.
- Bezlicenční centralizovaná správa: Centrálně spravujte více NAS a streamy z kamer na více místech pro snadné nasazení a údržbu.
- Úložiště myQNAPcloud Surveillance: Poskytuje specializované cloudové zálohování záznamů z kamerových systémů tak, aby byly splněny požadavky na uchovávání dat a zajištěno spolehlivé archivování videozáznamů. (V současné době podporováno pouze na QVR Surveillance; nekompatibilní s QVR Elite/QVR Pro.)
- Kompatibilní s více než 8 000 kamerami: Podporuje více než 200 značek kamer a standard ONVIF®.
- Mechanismus ochrany záznamu: Zabraňuje poškození souborů během abnormálních událostí, aby byly zachovány důležité záznamy.
- Podporuje QVR Recording Vault pro aktivní zálohování: Spolupracuje se zálohovacím serverem pro externí dlouhodobou archivaci v souladu s požadavky na dodržování předpisů.
„QVR Surveillance sjednocuje výkon, stabilitu, umělou inteligenci a integraci cloudu, čímž pomáhá podnikům zefektivnit procesy správy a vybudovat udržitelné prostředí pro kamerové systémy s optimalizovanými náklady,“ uvedl Wade Chen, produktový manažer společnosti QNAP.
QVR Surveillance nabízí flexibilní možnosti předplatného a trvalé licence. Na oslavu oficiálního uvedení na trh spouští společnost QNAP exkluzivní kampaň na upgrade v rámci aplikace:
• Pro nové uživatele: Obsahuje 2 vestavěné kanály a po dokončení registrace v aplikaci dalších 6 bezplatných kanálů.
• Pro stávající uživatele: Uživatelé QVR Elite mohou provést přímý upgrade na QVR Surveillance – stávající kanály a podmínky předplatného zůstanou zachovány a po registraci získají 6 kanálů zdarma navíc. Uživatelé QVR Pro mohou převést své licence na QVR Surveillance a zachovat si přitom výhody svého předplatného. Nastavení kanálů je nutné překonfigurovat, nebo mohou uživatelé vyčkat na příští verzi, která umožní plynulou migraci. Zjistěte, jak přejít z QVR Elite/Pro na nové řešení QVR Surveillance.
Dostupnost
QVR Surveillance 3.0.0 je nyní k dispozici ke stažení z App Center, licence jsou k dispozici v QNAP obchodu se software: https://software.qnap.com/surveillance.html.
Další informace naleznete na adrese: https://www.qnap.com/go/solution/qvr-surveillance.