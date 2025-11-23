Apple TV můžete mít nyní za půl roku za polovinu! Jak na to?

Zavřít reklamu

Apple se v rámci velkolepého F1 víkendu v Las Vegas rozhodl ukázat, že když chce něco opravdu prodat, umí to udělat způsobem, který jen tak nepřehlédnete. Ikonická Sphere, která sama o sobě působí jako kulisa ze sci-fi filmu, se proměnila v obří Apple TV billboard. Místo běžné reklamy se na jejím povrchu objevil Brad Pitt v roli Sonnyho Hayese, jak sedí přímo v závodním monopostu APX GP, a my v redakci musíme uznat, že jsme už dlouho nevidělo nic tak efektního. Celá tato akce doprovází blížící se uvedení filmu F1: The Movie na Apple TV, ale i promo pro streamovací službu Apple TV. Apple totiž spustil pro svou službu Black Friday slevu slevu 50 %.

Film F1 v létě dorazil do kin a nutno uznat, že v opravdu velkém stylu. Podle dostupných informací totiž za hranicemi vydělal přes 600 milionů dolarů, což z dělá nejúspěšnější sportovní film všech dob. Není se však ve výsledku čemu divit. My si na film do kina zašli a odcházeli z něj opravdu spokojení. Pokud jste jej tedy ještě neviděli, určitě se vyplatí si jej za pár týdnů pustit na streamovací službě Apple TV. Na tu dorazí film už 12. prosince s tím, že nyní si jej lze vypůjčit či koupit též v této platformě.  

A protože chce Apple poprask kolem filmu rozpumpovat naplno, rozhodl se diváky do předplacení Apple TV popostrčit parádní slevou, kdy konkrétně jak pro nové, tak vracející se předplatitele nabízí 50% slevu na měsíčním předplatném na půl roku, což u nás znamená slevu ze standardních 199 Kč měsíčně na pouhých 99 Kč měsíčně po dobu 6 měsíců. Pokud vás tedy Apple TV láká, je nyní ideální době na její vyzkoušení, protože za 600 Kč za půl roku dostanete opravdu pořádnou nálož zábavy. 

