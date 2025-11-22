Recenze SWISSTEN MagRide Qi2: Jednoduše spolehlivá autonabíječka

Zapomeňte na neohrabané kabely a nestabilní držáky, které v první ostřejší zatáčce selžou. SWISSTEN MagRide je moderní držák do auta, který kombinuje pevné uchycení s integrovanou bezdrátovou nabíječkou. Díky podpoře nejnovějšího standardu Qi2 a preciznímu magnetickému vystředění přináší maximální pohodlí, efektivitu a spolehlivost. Ať už máte iPhone nebo kompatibilní Android, tento držák je navržen tak, aby se stal ideálním společníkem na cesty. Pojďme se na něj podívat o něco podrobněji
Qi2: Nový standard rychlosti a efektivity
Srdcem tohoto držáku je nejnovější nabíjecí standard Qi2. Tato technologie přináší rychlejší, bezpečnější a efektivnější bezdrátové nabíjení než předchozí generace. Pro uživatele to znamená především spolehlivé nabíjení bez kabelu s výkonem až 15 W. Držák je kompatibilní se širokou škálou zařízení. Podporuje iPhone 12 a novější, řady Samsung Galaxy S23, S24 a S25 a všechna další zařízení vybavená technologií Qi2 nebo MagSafe.
Stabilita na prvním místě
SWISSTEN MagRide řeší dva hlavní problémy držáků do auta. A sice uchycení telefonu a uchycení držáku samotného. Díky silnému magnetu a podpoře MagSafe dochází k dokonalému a přesnému vystředění telefonu. To zajišťuje nejen maximální účinnost nabíjení, ale také stabilní držení telefonu i na hrbolatých cestách. Telefon vám zkrátka nespadne. Drží pevně a spolehlivě. Máte-li starší vůz, díky manuálnímu nastavení si držák nastavíte tak, abyste na displej viděli spolehlivě. Držák se instaluje přímo do ventilační mřížky. Místo běžného klipsového systému využívá precizní šroubovací úchyt se zajišťovacím zobáčkem. Tento systém je jedním z nejspolehlivějších na trhu a je mnohem stabilnější, přičemž zároveň chrání mřížku před poškozením.
Fotogalerie
Aktivní chlazení pro maximální výkon
Klíčovou vlastností, která MagRide odlišuje, je funkce Cooling Function. Držák je vybaven vestavěným aktivním ventilátorem, který zajišťuje optimální teplotu. To je zásadní zejména při používání náročných aplikací, jako je navigace nebo streamování hudby během nabíjení. Ventilátor aktivně odvádí vznikající teplo, čímž zabraňuje přehřívání telefonu a nabíječky a pomáhá prodlužovat životnost baterie zařízení. Trochu mě mrzí, že jsem tuto funkci nemohl pořádně otestovat. Jakmile mám na svém iPhone 15 Pro v létě zapnutou navigaci a zároveň pouštím hudbu, telefon se pravidelně přehřívá.
Odolný design a inteligentní ochrana
Tělo držáku je vyrobeno z odolné a pevné kombinace ABS plastu a polykarbonátu. Navzdory své odolnosti je držák lehký (98 g) a kompaktní (rozměry 94 × 60 × 40 mm). Takže nepřekáží ve výhledu. V balení se nachází samotný držák a 1 metr dlouhý USB-C kabel.
Samozřejmostí je sada pokročilých bezpečnostních funkcí:
- Detekce cizích předmětů (FOD)
- Ochrana proti přehřátí (do 80 °C)
- Ochrana proti přepětí
- Ochrana proti zkratu
- Režim šetrného dobíjení (trickle charge)
Závěr
SWISSTEN MagRide není jen obyčejný držák do auta. Jde o promyšlené řešení, které kombinuje bleskové 15W Qi2 nabíjení, extrémně stabilní uchycení v mřížce a inovativní aktivní chlazení. Pokud hledáte spolehlivý způsob, jak udržet telefon nabitý a v bezpečí i při dlouhých cestách s puštěnou navigací, MagRide je jednou z nejlepších voleb na trhu. Jeho cena je 949 korun.
Slevový kód
Pokud chcete ušetřit, máme zde 15% slevu exkluzivně pro naše čtenáře. Stačí při objednávce zadat kód „HOLDER15“