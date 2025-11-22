Nová éra obrazu začíná: Samsung představuje Micro RGB televizi. Poprvé k vidění exkluzivně v DATARTu

Na český trh přichází televizor, který posouvá hranice možného a přepisuje historii zobrazovacích technologií. DATART zařazuje do své nabídky světový unikát – první Micro RGB televizi od Samsungu. Model Samsung MRE115MR95F s úhlopříčkou 115″ (292 cm) představuje dosud nejpřesnější reprodukci barev, extrémní jas a špičkovou energetickou efektivitu díky nové generaci tříbarevných mikrodiod. Tento technologický zázrak bude od 21. 11. exkluzivně k vidění na prodejně DATART Praha Zličín – vůbec poprvé v celé České republice.
Novinka představuje pro DATART další zajímavé rozšíření portfolia prémiových produktů. „Kategorie televizí je v DATARTu dlouhodobě velmi silná – zákazníci oceňují nejen širokou nabídku, ale také odborné poradenství, díky kterému si vyberou ideální model přesně podle svých potřeb,“ říká Tomáš Krátký, vedoucí oddělení televizí DATART. „Snažíme se být vždy na špičce, a proto do nabídky zařazujeme produkty, které mění pravidla hry,“ dodává.
Revoluce jménem Micro RGB: Nejvěrnější barvy, jaké kdy TV nabídla
Nová technologie Micro RGB zásadně mění způsob, jakým vzniká obraz. Na rozdíl od dosavadních technologií nepoužívá diody s barevnými filtry, ale samostatné tříbarevné mikrodiody (RGB), které zajišťují dokonalou přesnost barev a výrazně vyšší jas bez ztrát světla. Díky barevné čistotě a absenci filtrů je obraz maximálně realistický, přirozený a plný detailů. Barevná věrnost se dostává na úroveň profesionálních studiových monitorů, kontrast je extrémně hluboký a díky technologii Color Local Dimming dokáže televize nezávisle řídit jas jednotlivých zón tak, aby i ty nejtemnější scény zůstaly perfektně čitelné.
MRGB AI Gen3 Processor: Nový inteligentní mozek televizí
Samsung MRE115MR95F navíc využívá nový procesor Samsung Micro RGB AI, který analyzuje každý snímek i zvuk v reálném čase, vylepšuje detaily, dopočítává hloubku, pracuje s 3D efektem a díky Auto HDR Remastering Pro dokáže pozvednout kvalitu i u starších filmů. Sportovní přenosy, hry i rychlé scény ožijí díky AI Motion Enhancer Pro, zatímco prostorový zvuk Dolby Atmos a funkce pohybu zvuku s obrazem vytvářejí skutečně pohlcující poslech. Televize běží na systému Tizen, podporuje všechny moderní platformy (YouTube, Netflix, AirPlay, Chromecast, HbbTV), nabízí chytré řízení domácnosti přes SmartThings a přichází s ekologickým ovladačem SolarCell na solární nabíjení.
Exkluzivně v DATARTu: První místo v ČR, kde si můžete prohlédnout Micro RGB TV
Od 21. listopadu bude na prodejně DATART Zličín k vidění první světová Micro RGB TV. Jde o jediné místo v České republice, kde si zákazníci mohou tento technologický průlom prohlédnout na vlastní oči.
Lídr inovací na českém trhu
DATART si dlouhodobě udržuje pozici jednoho z hlavních hráčů na českém trhu s elektronikou. Klade důraz na inovace, vysokou kvalitu služeb a nabídku nejmodernějších produktů od předních světových značek. Tím potvrzuje svou roli lídra a inovátora, který zákazníkům přináší špičkové technologie a prvotřídní servis.