Fotil jsem Keanu Reevese na iPhone 17 Pro: takto blízko mu budete na Broadwayi v New Yorku!

Vše o Apple
Roman Zavřel
Jedna z věcí, které miluju na New Yorku, je fakt, že zde můžete každý den vidět ty největší celebrity na světě. Zatímco jeden večer si zajdete na NBA a sledujete LeBrona Jamese, druhý den skočíte na koncert Maroon 5, třetí den zajdete fandit Pasterňákovi na NHL a čtvrtý den zamíříte na Broadway do divadla na Keanu Reevese. Sedět tři metry od Keanu Reevese a sledovat dvě hodiny jeho perfektní výkon ve hře Waiting for Godot je něco, co se vám zkrátka vryje do paměti. Vůbec mít možnost být tak blízko Neovi, kterého jsem měl jako dítě za jednoho ze svých hrdinů, je prostě úžasný zážitek.

Na Broadwayi vystupují pravidelně ta nejslavnější jména na světě a aktuálně zde působí například zmíněný Keanu Reeves, v prosinci pak bude mít desítky představení Tom Hanks a v únoru zavítá do New Yorku Daniel Radcliffe. Takto to jde měsíc co měsíc a vy se tak můžete setkat s téměř všemi vašimi oblíbenými herci, a to navíc za cenu, kterou si může dovolit téměř každý.

Základní vstupenky stojí od 100 dolarů a vzhledem k tomu, že jsou divadla celkem malá, uvidíte i z nejposlednější řady stále skvěle. Prémiová místa, tedy prvních zhruba pět řad, pak vyjdou na zhruba 370 dolarů, přičemž herci hrají vždy měsíc nebo déle a mají jedno až dvě vystoupení denně. Díky tomu není problém sehnat vstupenky.

Na to, jak blízko sedíte a jaké fotky si můžete ulovit, se můžete podívat v následující galerii, kde jsem nafotil Keanu Reevese na iPhone 17 Pro. Většina fotografií je pořízena na dvojnásobné přiblížení, které mi ze třetí řady, kde jsem seděl, bohatě stačilo. Zážitek máte na celý život a pokud milujete filmy a herce, pak mohu podobné divadlo jen a jen doporučit.

