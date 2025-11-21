Začátek příštího roku přinese nový levný iPhone, iPad i MacBook!

Zatímco poslední měsíce letoška nic příliš zajímavého do Apple světa nepřinesly, jelikož jsme se v nich dočkali vlastně jen minoritní aktualizace iPadů Pro, MacBooků Pro a Vision Pro čipem M5, první měsíce příštího roku mají stát skutečně za to. Apple má totiž v plánu hned zkraje příštího roku představit trojici levných novinek, kterými bude cílit na méně náročné uživatele. Zvěsti o tomto kroku jsme zaslechli v předešlých týdnech již několikrát, přičemž nyní je potvrzuje i analytik Jeff Pu z GF Securities.
Zdroje analytika přišly před pár hodinami konkrétně s potvrzením toho, že Apple v prvních měsících roku 2026 představí světu nový levný iPhone (konkrétně model 17e), základní iPad 12. generace a tyto produkty pak doplní žhavou novinkou ve formě zbrusu nového MacBooku, který by se měl prodávat za nejnižší cenu v historii jablečných laptopů. Jeho srdcem by se měl totiž stát poprvé v historii čip, který vznikl původně pro iPhony a iPady. Právě díky použití čipu řady A nicméně dokáže Apple srazit u svého počítače výrobní náklady a díky tomu jej tak bude moci nabídnout možná už za 699 dolarů bez daně, což by u nás odpovídalo zhruba 14 700 Kč. Výkonnostně by se nicméně mělo jednat o zařízení, které zvládne jednodušší úkony či běžnou kancelářskou práci, díky čemuž by tak mohlo být uživatelsky dost zajímavé.
Co se pak týče iPhonu 17e, u něj se počítá s nasazením čipu A19 či vylepšeným 18MPx předním foťákem s podporou Center Stage. Mírně by se měl proměnit i jeho vzhled, kdy z telefonu s horním výřezem vznikne model s Dynamic Islandem. Nejméně zajímavý bude dle všeho nový iPad 12, který by měl projít jen mírným vnitřním upgradem ve formě nasazení čipu A18 a 8GB RAM, díky čemuž tak bude tablet schopný rozjet Apple Intelligence. Tu totiž dosavadní základní modely nepodporují, což je docela škoda. Nechme se tedy překvapit, s čím nakonec Apple za pár týdnů vyrukuje.