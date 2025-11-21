Konec váhání. Buffett a jeho tým nakupují akcie Googlu

Komerční sdělení: Na konci minulého týdne uplynulo 45 dní od uzavření minulého kvartálu. To znamená, že investoři po celém světě mohli nahlédnout do portfolia Berkshire Hathaway a zjistit, jaké tahy udělal Warren Buffett nebo jeho nejbližší lidé. V posledních letech šlo spíše o drobné kosmetické úpravy. Tentokrát se však objevila transakce, která opravdu vyčnívá.
Berkshire nakoupila akcie Alphabetu (Google) v hodnotě 4,3 miliardy USD a právě tato investice vzbudila výraznou pozornost
Alphabet jako nejvýkonnější akcie z Magnificent 7
Za poslední rok byl Alphabet jednoznačně nejvýkonnější firmou ze skupiny Magnificent 7 s růstem přes 60 procent. Na druhém místě skončila Nvidia s růstem kolem 32 procent.
Vývoj akcií Alphabetu za poslední rok. Zdroj: xStation. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
Proč je tento nákup tak zajímavý?
1. Buffett a Munger označili minulé opomenutí Googlu za jednu ze svých největších chyb
Warren Buffett i jeho dlouholetý partner Charlie Munger (†) v minulosti několikrát přiznali, že Alphabet měli nakoupit už dávno. Okolo let 2018 až 2019 veřejně říkali, že tuto příležitost jednoduše promarnili.
Zajímavé je, že GEICO, pojišťovna patřící do Berkshire, byla jedním z prvních velkých zákazníků Googlu. Buffett tak na vlastní oči viděl, jak reklama a optimalizace vyhledávání výrazně pomáhají růstu firmy. Přesto tehdy nedokázal posoudit, zda si Google dokáže dlouhodobě udržet konkurenční výhodu.
2. Nepřímá odpověď na otázku, zda v AI vzniká bublina
Nákup Alphabetu může také naznačovat, že Buffett a jeho tým nevěří tomu, že je současný rozmach umělé inteligence přehnaný nebo neudržitelný. Berkshire je známá velmi konzervativním přístupem. Pokud by lidé ve vedení firmy považovali AI za bublinu, pravděpodobně by takto velkou investici neudělali.
Technologické společnosti investují do AI infrastruktury obrovské částky. Jen v posledním čtvrtletí překročily společné výdaje 100 miliard USD.
Investice velkých technologických firem do AI. Zdroj: WSJ
Zda jde o nový dlouhodobý trend, nebo o přechodně nafouknuté očekávání, ukáže až čas.
Kdo za nákupem stojí? Buffett, nebo jeho manažeři Ted a Todd
Velikost investice může vytvářet dojem, že v ní má prsty samotný Buffett. Pravděpodobnější však je, že nákup provedli investiční manažeři Berkshire Todd Combs nebo Ted Weschler.
Právě oni před deseti lety přišli s návrhem nakoupit akcie Applu. Tato investice se nakonec stala nejziskovější v historii Berkshire. Stejná dvojice pravděpodobně stála také za otevřením miliardové pozice v Amazonu.
V rámci celého portfolia Berkshire je Alphabet zatím poměrně malá pozice. Přesto jde o zajímavou sázku na budoucnost technologického sektoru.
Co bude dál
Zda Berkshire bude Alphabet dále přikupovat, ukáží až další kvartály. Jisté však je, že po letech opatrnosti firma udělala výraznější krok směrem k velkým technologickým společnostem. A to je rozhodně krok, který stojí za pozornost.
