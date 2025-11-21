Jablíčkáři proklínají novou aplikaci Cvičení na Apple Watch! Je ve všem horší než její předchůdce

Není to jen Liquid Glass design, co lze v souvislosti s novou generací OS Applu označit za poměrně kontroverzní záležitost. Čím dál tím víc jablíčkářů si totiž stěžuje na diskuzních fórech a sociálních sítích i na to, jak nešetrně a nesmyslně Apple změnil aplikaci Cvičení na Apple Watch. Ta je pro mnoho uživatelů každodenním chlebem, který však po přechodu na watchOS 26 chutná podstatně hůř než tomu bylo doposud.
Obecně se dá říci, že aplikace Cvičení na Apple Watch fungovala do vydání watchOS 26 naprosto spolehlivě a nebylo tedy třeba v ní cokoliv zásadně měnit. Ostatně, uživatelé na ní byli zvyklí a zpravidla i spokojení s tím, co, respektive pak v jaké formě nabízela. To se ale nyní s vydáním watchOS 26 změnilo. Apple totiž Cvičení zásadně překopal, kvůli čemuž je podle mnoha uživatelů na redditu prakticky nevyužitelné. Některé prvky jsou totiž nyní příliš malé a tedy se na ně špatně „kliká“, zatímco jiné funkcionality Apple zcela změnil a tím do jisté míry zabil. Například plavci si stěžují na to, že zatímco dříve bylo vše možné spouštět jednoduše i při mokrých Apple Watch, nové rozhraní založené na jiném stylu ovládání tuto věc znemožňuje.
Přesun řady prvků na nová místa je dle uživatelů matoucí a to, co dříve dělali de facto poslepu, nyní musí promýšlet, což těsně před startem tréninku akorát otravuje. A co víc, kromě zbytečného redesignu si uživatelé stěžují i na to, že se jim například monitoring cvičení leckdy sepne sám od sebe, aniž by jej oni odstartovali, popřípadě jim je zaznamenáván špatný trénink. Zkrátka a dobře, z diskuzních fór to vypadá, že je aplikace Cvičení na Apple Watch celá špatně a jelikož naštvané ohlasy neustále přibývají, bude velmi zajímavé sledovat, zda se Apple k celé záležitosti nakonec nějak vyjádří a pokusí se přijít s řešením.