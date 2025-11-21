Apple vyhlásil umělce roku na Apple Music! Souhlasíte s letošním výběrem?

Umělec roku na Apple Music pro letošek je venku! Stal se jím Tyler, The Creator, který byl před pár hodinami skrze tiskovou zprávu Applu vyhlášen umělcem roku na Apple Music. Kalifornský gigant tím ocenil vliv tohoto hiphopového vizionáře na hudbu i kulturu v roce 2025. Tylerova tvorba ke konci roku 2025 jen posílila jeho pozici jako jednoho z nejnadanějších umělců naší éry. Na Apple Music zaznamenal Tyler svůj dosud nejlepší rok co do počtu celosvětových přehrání, posluchačů a hodin poslechu – od listopadu 2024 do října 2025 ho fanoušci po celém světě poslouchali celkem 4,5 miliardy minut.
Tyler vstoupil do letošního roku svým nejambicióznějším a nejúspěšnějším turné doprovázejícím jeho dosud nejosobnější album – CHROMAKOPIA. Tento nevídaný počin v rámci budování světa a prozkoumávání postav se stal Tylerovým suverénně nejúspěšnějším albem na Apple Music jak co do počtu přehrání v první den vydání, tak co do počtu přehrání v první týden vydání. Ale to nebylo vše. Tyler totiž během turné napsal, nahrál a vydal další album: DON’T TAP THE GLASS, krátké, ale přesto uspokojivé album tvořené naléhavým, minimalistickým rapem, který se výrazně odlišuje od Tylerovy předchozí tvorby. A hned v první den vydání album vystřelilo na první místo v žebříčcích Apple Music ve více než v 55 zemích po celém světě.
Obě tyto mimořádně živé a výrazně odlišné vize hiphopu jen dokazují, že Tyler odhodil veškerý strach – a to vše během roku, kdy vystupoval jako headliner na festivalech Governors Ball, Lollapalooza, Outside Lands a Osheaga. Kromě toho se letos bude konat již jedenáctý ročník losangeleského festivalu Camp Flog Gnaw, který Tyler sám vybudoval. „Tyler nadále dokazuje, že nic není nemožné. Letos byl neuvěřitelně kreativní,“ začíná Zane Lowe, globální kreativní vedoucí pro Apple Music a hlavní moderátor Apple Music 1. „Jeho kreativnímu a odvážnému přístupu se dokáže rovnat jen péče, kterou věnuje samotné prezentaci. Tyler je inspirací jak pro své kolegy a fanoušky, tak pro budoucí generace.“ „Všem, kteří poslouchají mou hudbu, bych chtěl poděkovat,“ nechal se slyšet Tyler. „Opravdu si toho vážím. Letos jsem se vážně posunul. A že jsem se stal umělcem roku na Apple Music? Šílený. Cením si toho. Cením si uznání. Pro mě, a hlavně pro to, co dělám, to znamená fakt hodně. Nebojte se i v budoucnu podporovat lidi, kteří nejsou úplně stejní jako ostatní a dělají věci jinak. Znamená to pro nás hodně.“
A aby toho nebylo málo, Tylerova vize a kulturní vliv začínají sahat daleko za hranice hudby, Již brzy se Tyler představí ve svém prvním celovečerním filmu Marty Supreme, historickém dramatu režiséra Joshe Safdieho s Timothée Chalametem v hlavní roli, a rok 2025 zakončí pěti novými nominacemi na ceny GRAMMY za alba CHROMAKOPIA a DON’T TAP THE GLASS. Umělci roku na Apple Music rovněž náleží fyzická cena, kterou si Tyler převezme za mimořádnou schopnost vytvářet hudbu. Každá cena Apple Music má podobu silikonového waferu upevněného mezi dvě tabulky leštěného skla, které jsou zasazeny do obráběného a eloxovaného hliníkového těla. Cenu tak symbolicky tvoří stejný čip, který se používá v zařízeních, jež posluchačům umožňují přehrávat přes 100 milionů skladeb.