Tuto věc při nastavování nové elektroniky leckdo přehlíží, je však naprosto klíčová!

Asi každý z nás zná ten skvělý pocit, kdy se konečně dočká své vysněné elektroniky a to jediné, o co mu v danou chvíli jde, je jí co nejrychleji nastavit, aby ji mohl začít co nejdřív naplno používat. Tyto nastavovací procesy jsou však leckdy docela zdlouhavé a člověka tak dokáží solidně otrávit. Leckdo jim proto nevěnuje přílišnou pozornost, ale snaží se jimi co nejrychleji proletět, což se ale může ve výsledku postupem času vymstít.
Ve svém okolí se setkávám poměrně často s případy, kdy po mě někdo chce na svém zařízení (a je jedno, o co se jedná) něco nastavit, ale ač se to může zdát na první pohled naprosto banální, člověk tím nakonec stráví dlouhé desítky minut či hodiny. Společný jmenovatel těchto zádrhelů je přitom v mnoha případech stejný – lajdácky provedené prvotní nastavení. Častým nešvarem je třeba špatné nebo leckdy nulové pojmenování daného produktu, což vás začne dohánět v případě, že jej chcete s něčím propojit. V minulosti se mi stalo třeba to, že jsem zprovozňoval zrcadlení plochy Macu na iPadu, ale dlouho jsem byl schopen tak učinit, protože jsem v macOS daný tablet vůbec neviděl a místo něj svítil v nastavení jen „iPhone“. Nakonec jsem ale zjistil, že jako „iPhone“ byl pojmenovaný daný tablet a celý problém tak byl rázem vyřešen.
Totéž v bledě modrém pak lze aplikovat třeba i na Apple produkty, které má sice jeden uživatel, avšak každý z nich je přihlášen na jiné Apple ID, čímž se do značné míry maže právě kouzlo ekosystému Applu. A zprovoznit v takovém případě funkce typu Handoff, synchronizaci oken v Safari či fotek je pak samozřejmě nemožné.
Abych však jen nenadával na své okolí, samozřejmě ani mě se tyto nešvary v minulosti nevyhnuly a doplácím na ně doteď. Třeba když jsem zprovozňoval v našem bytě Philips Hue osvětlení doplněné o Hue vypínače, které jsem se ale tehdy neobtěžoval pojmenovat tak, abych v případě potřeby hned věděl, co jaký vypínač ovládá a na který tedy můžu nastavovat jaké automatizace a tak podobně. Výsledek je takový, že mám teď v Apple Home sice vypínače roztříděné podle místnosti, ale všechny se jinak jmenují stejně a když tak chci nyní něco doprogramovat na Hue tlačítko, musím jít metodou pokus – omyl.
Co tedy říci závěrem? Vlastně jen to, že nastavování každého produktu je velmi důležitý proces a to se všemi kroky, které obsahuje. Určitě se jej proto nesnažte jakkoliv uspíšit, protože to, co ušetříte nyní, vás může nepěkně dohnat v nadcházejících dnech, týdnech, měsících či třeba letech. Minimálně věnujte pozornost tomu, jakými účty se kam přihlašujete a jak své produkty pojmenováváte, potažmo k jakým WiFi sítím je přihlašujete. Protože právě tyto banality mohou ve výsledku v budoucnu rozhodovat o tom, zda vám bude něco fungovat „na první dobrou“, nebo si u toho naopak budete lámat hlavu kvůli nefunkčnosti.