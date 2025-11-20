QNAP uvádí na trh AI NAS TVS-AIh1688ATX s výkonem 36 TOPS pro AI a virtualizaci

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes představila TVS-AIh1688ATX, podnikový AI NAS, který integruje nejnovější procesory Intel® Core™ Ultra a neuronovou procesorovou jednotku (NPU) a poskytuje celkový výkon AI až 36 TOPS. Zařízení TVS-AIh1688ATX je navrženo pro analýzu obrazu/videa pomocí umělé inteligence, virtualizaci, zpracování multimédií a zálohování ve velkém měřítku. Nabízí 12 pozic pro pevné disky SATA a 4 sloty pro SSD U.2 NVMe/SATA, podporu architektury High Availability (HA), Thunderbolt™ 5 a rozšíření sítě 100GbE, což z něj činí výkonnou edge AI platformu úložiště pro podniky připravené na budoucnost.
„Podniky, které využívají umělou inteligenci a zpracovávají velké objemy dat, potřebují více než jen rychlost – potřebují agilní a škálovatelnou infrastrukturu,“ uvedl Andy Chuang, produktový manažer společnosti QNAP. „S AI NAS TVS-AIh1688ATX poskytujeme vyvážené výpočetní, úložné a kolaborační funkce, které zákazníkům pomáhají s jistotou spravovat data, výpočty a týmovou práci v době, kdy se obchodní výzvy stávají stále složitějšími.“
Hlavní funkce TVS-AIh1688ATX
- Nová definice výkonu AI: Systém je vybaven procesory Intel® Core™ Ultra 9 (24 jader, 24 vláken, až 5,6 GHz) nebo Intel® Core™ Ultra 7 (20 jader, 20 vláken) s integrovanou podporou NPU, GPU a AES-NI a poskytuje výkon až 36 TOPS, což je ideální pro inferenci, analýzu obrazu a multimediální úlohy pomocí AI.
- Integrovaná grafika Intel® Arc™: Nabízí efektivní akceleraci GPU pro zpracování obrazu a videa ve vysokém rozlišení, což umožňuje paralelní provádění vizuálních úloh a výpočetních úkolů.
- Paměť DDR5 ECC: Podporuje až 192GB paměti pro lepší výkon a spolehlivost systému, ideální pro virtualizaci, trénování umělé inteligence a aplikace náročné na data.
- 4x sloty U.2 NVMe PCIe Gen 4 x2 / SATA SSD: Umožněte vytvářet vysokorychlostní SSD úložiště nebo akceleraci cache pro aplikace citlivé na latenci, jako je virtualizace, přístup k modelům AI a editace videa v rozlišení 4K/8K.
- Integrované porty 2x 10GBASE-T (10G/1G) a 2x 2,5GbE: Podporuje slučování portů a failover. Volitelné rozšíření PCIe 25GbE nebo 100GbE zajišťuje škálovatelnost sítě připravenou na budoucnost.
- 3x rozšiřující sloty PCIe Gen 4: Možnost rozšíření pomocí síťových karet 10/25/100GbE, rozšiřujících úložných karet nebo karet QM2 pro přidání disků M.2 SSD nebo dalších portů LAN.
- Rozšíření úložiště až do petabajtového rozsahu: Plynule škálujte úložiště na úroveň petabajtů připojením QNAP JBOD jednotek. Ideální pro dlouhodobé archivování a uchovávání dat z důvodu dodržování předpisů.
- Podpora USB 4 a Thunderbolt™ 5: Obsahuje 2 porty USB 4 typu C (kompatibilní s Thunderbolt™ 3/4) a podporuje rozšiřující kartu QXP-T52P Thunderbolt™ 5, která umožňuje připojení až 4 přímo připojených editačních pracovních stanic – ideální pro spolupráci v oblasti médií a vysokorychlostní kreativní pracovní postupy.
- Operační systém na bázi ZFS QuTS hero: Poskytuje funkce na podnikové úrovni, včetně samoregenerace, ZIL ochrany proti výpadku napájení, WORM pro neměnnost dat, inline deduplikace dat, téměř neomezeného počtu snímků a SnapSync pro disaster recovery (zotavení po havárii).
- Vysoká dostupnost: Vytvořte aktivní-pasivní HA clustery s duálními systémy NAS, abyste zajistili kontinuitu podnikání a minimalizovali neplánované prostoje. (Bude podporováno od verze QuTS hero h6.)
- Hybridní cloudové zálohování pomocí myQNAPcloud One: Podporuje ukládání souborů i objektů S3 s bezplatným přenosem dat. Snadné vytvoření strategie zálohování mimo pracoviště a správa dat v jednotném prostředí hybridního cloudu.
Další informace můžete získat a na kompletní sortiment společnosti QNAP se můžete podívat na stránkách www.qnap.com.