iOS 26.2 přináší do Japonska zásadní novinku! iPhone už brzy nemusí používat Siri jako výchozího asistenta

Třetí beta iOS 26.2 částečně odkryla jednu z nejzajímavějších změn, které Apple v posledních letech udělal kolem Siri. Objevily se v ní totiž první náznaky toho, že uživatelé iPhonů budou moci při dlouhém stisku bočního tlačítka spouštět libovolného hlasového asistenta. Siri tedy podle všeho nebude muset být jedinou volbou, kterou lze dlouhým podržením Power Buttonu vyvolat. Je tu však jeden zásadní háček – tato změna bude dostupná (minimálně zprvu) jen v Japonsku.
V betě se konkrétně objevila řada nových textů, které popisují volbu „výchozí aplikace pro boční tlačítko“ s tím, že v nich Apple upozorňuje na různé podmínky či omezení. Kód přitom jasně odhaluje dvě věci. Jednak je změna pevně spojená s hlasovými asistenty (tedy žádné jiné aplikace) a jednak půjde o aktivaci dlouhým stiskem, tedy přesně o to gesto, které dnes patří jen Siri.
Fotogalerie
Apple zároveň potvrdil, že tato možnost bude dostupná pouze v Japonsku, kde jí zavede coby reakci na nový Mobile Software Competition Act, který místním regulátorům dává do rukou poměrně silné páky. Apple podle něj nesmí zvýhodňovat vlastní služby, a to ani u funkcí na úrovni hardwaru. Jinými slovy, když dlouhý stisk tlačítka spouští asistenta, musí k téhle schopnosti pustit i konkurenci. Zákon začne platit už v prosinci 2025, takže načasování dává naprostý smysl, jelikož vydání veřejné verze iOS 26.2 je očekáváno taktéž v prosinci.
Je nicméně jasné, že tento regulátory vydupaný tah prospěje konkurenci Applu, nikoliv jemu samotnému. Uživatelé si totiž budou teoreticky moci nastavit Alexu, Google Gemini nebo jiného asistenta, kterého si stáhnou z App Storu. Systém nicméně počítá s tím, že výchozí aplikaci nelze skrýt ani uzamknout, a v případě potřeby ji lze kdykoliv přepnout zpět.
Nabízí se samozřejmě otázka. zda stejná volba i do Evropy, protože pravděpodobnost není úplně malá. Právě Digital Markets Act (DMA – zákon o digitálních trzích) totiž obsahuje pasáže, které lze vyložit velmi podobně, kdy gatekeepeři musí poskytovat stejný přístup k hardwarovým funkcím také třetím stranám a uživatel musí mít možnost snadno změnit výchozí asistenta. Bloomberg už navíc dříve naznačil, že Apple na tuto změnu v EU chystá půdu. Ovšem podle aktuální dokumentace bude iOS 26.2 zatím zcela pevně uzamčený pro japonské účty a japonský region. Nechme se tedy překvapit, zda, potažmo kdy se tak dočkáme i u nás.