Zavřít reklamu

iOS 26.2 přináší do Japonska zásadní novinku! iPhone už brzy nemusí používat Siri jako výchozího asistenta

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Třetí beta iOS 26.2 částečně odkryla jednu z nejzajímavějších změn, které Apple v posledních letech udělal kolem Siri. Objevily se v ní totiž první náznaky toho, že uživatelé iPhonů budou moci při dlouhém stisku bočního tlačítka spouštět libovolného hlasového asistenta. Siri tedy podle všeho nebude muset být jedinou volbou, kterou lze dlouhým podržením Power Buttonu vyvolat. Je tu však jeden zásadní háček – tato změna bude dostupná (minimálně zprvu) jen v Japonsku.

V betě se konkrétně objevila řada nových textů, které popisují volbu „výchozí aplikace pro boční tlačítko“ s tím, že v nich Apple upozorňuje na různé podmínky či omezení. Kód přitom jasně odhaluje dvě věci. Jednak je změna pevně spojená s hlasovými asistenty (tedy žádné jiné aplikace) a jednak půjde o aktivaci dlouhým stiskem, tedy přesně o to gesto, které dnes patří jen Siri.

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Image Playground 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Image-Playground-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail email summary 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-email-summary-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Priority Messages 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Priority-Messages-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 01 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-01-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 02 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-02-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
Vstoupit do galerie

 

Apple zároveň potvrdil, že tato možnost bude dostupná pouze v Japonsku, kde jí zavede coby reakci na nový Mobile Software Competition Act, který místním regulátorům dává do rukou poměrně silné páky. Apple podle něj nesmí zvýhodňovat vlastní služby, a to ani u funkcí na úrovni hardwaru. Jinými slovy, když dlouhý stisk tlačítka spouští asistenta, musí k téhle schopnosti pustit i konkurenci. Zákon začne platit už v prosinci 2025, takže načasování dává naprostý smysl, jelikož vydání veřejné verze iOS 26.2 je očekáváno taktéž v prosinci.

Je nicméně jasné, že tento regulátory vydupaný tah prospěje konkurenci Applu, nikoliv jemu samotnému. Uživatelé si totiž budou teoreticky moci nastavit Alexu, Google Gemini nebo jiného asistenta, kterého si stáhnou z App Storu. Systém nicméně počítá s tím, že výchozí aplikaci nelze skrýt ani uzamknout, a v případě potřeby ji lze kdykoliv přepnout zpět.

Nabízí se samozřejmě otázka. zda stejná volba i do Evropy, protože pravděpodobnost není úplně malá. Právě Digital Markets Act (DMA – zákon o digitálních trzích) totiž obsahuje pasáže, které lze vyložit velmi podobně, kdy gatekeepeři musí poskytovat stejný přístup k hardwarovým funkcím také třetím stranám a uživatel musí mít možnost snadno změnit výchozí asistenta. Bloomberg už navíc dříve naznačil, že Apple na tuto změnu v EU chystá půdu. Ovšem podle aktuální dokumentace bude iOS 26.2 zatím zcela pevně uzamčený pro japonské účty a japonský region. Nechme se tedy překvapit, zda, potažmo kdy se tak dočkáme i u nás.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.