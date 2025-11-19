Apple odhalil finalisty App Store Awards pro rok 2025

Apple před pár minutami představil 45 finalistů letošního ročníku App Store Awards, do kterého postoupily aplikace a hry z 12 různých kategorií za mimořádný podíl na tom, jak uživatelé přistupují k práci a posouvají své kreativní hranice.
App Store Awards každoročně oceňují vývojáře ze všech koutů světa, jejichž aplikace zlepšují život lidí a ztělesňují výjimečné technické zpracování, uživatelskou zkušenost, a design. Vítězové App Store Awards budou vybráni ze skupiny letošních finalistů a budou oznámeni v průběhu nadcházejících týdnů.
„Nesmírně nás těší, že můžeme oslavit takto různorodou a talentovanou skupinu vývojářů ze všech koutů světa, kteří se stali letošními finalisty App Store Awards,“ pochvaluje si Carson Oliver, globální ředitel Applu pro App Store. „Jejich neskutečný zápal pro věc dal vzniknout aplikacím, které v uživatelích probouzí kreativního ducha, pomáhají jim díky technickým inovacím dosahovat lepších výsledků a zažívat nová dobrodružství v herním světě.“
Finalisté v kategorii aplikace roku pro iPhone
Finalisté kategorie aplikace roku pro iPhone pomohli uživatelům vyladit každodenní pracovní postupy:
- BandLab – sociální síť zaměřená na muzikanty, která jim dává možnost nahrávat a mixovat hudbu společně s ostatními umělci.
- LADDER – přímočará aplikace pro ty, kteří se chtějí pustit do silového tréninku.
- Tiimo – pohodově pojatý vizuální plánovač pro organizací denních úkolů.
Finalisté v kategorii hra roku
Finalisté kategorie hra roku na iPhone vytvořili fantastický herní zážitek pro všechny generace:
- Capybara Go! – rozkošná hra, ve které se uživatelé vydají na dobrodružství ve společnosti roztomilých společníků.
- Pokémon TCG Pocket – karetní hra, se kterou je sbírání pokémonů a sestavování balíčků ještě větší zábava.
- Thronefall – strategická obranná hra, která šikovně kombinuje záživné boje s minimalistickým ovládáním.
Finalisté v kategorii aplikace roku pro iPad
Finalisté v kategorii aplikace roku pro iPad probudili v uživatelích kreativitu a produktivitu:
- Detail – jedinečná aplikace pro efektivní tvorbu obsahu.
- Graintouch – digitální plátno s duší grafiky, které zpřístupňuje umění širšímu publiku.
- Structured – vizuální plánovač s časovou osou, se kterým uživatelé hravě protancují i tím nejnabitějším dnem.
Finalisté v kategorii hra roku pro iPad
Finalisté v kategorii hra roku pro iPad učarovali hráčům svou schopností vyprávět příběhy a vymýšlet dobrodružství:
- DREDGE – poutavá hra, která se odehrává v temném herním prostředí opředeném záhadami.
- Infinity Nikki – naprosto pohlcující hra zasazená do rozmarného světa zvaného Miraland.
- Prince of Persia Lost Crown – akční plošinovka, která nabízí epické dobrodružství od začátku až do konce.
Finalisté v kategorii aplikace roku pro Mac
Finalisté v kategorii aplikace roku pro Mac přinesli uživatelům výkonné nástroje pro efektivnější práci na nových projektech:
- Acorn – šikovný editor fotek pro docílení profesionálních výsledků.
- Essayist – uživatelsky přívětivá aplikace pro správné uvádění zdrojů a formátování akademických textů.
- Under My Roof – vychytaná aplikace, která uživatelům pomáhá s organizací domácnosti, aby je nic nepřekvapilo.
Finalisté v kategorii hra roku pro Mac
Finalisté v kategorii hra roku pro Mac nabídli uživatelům nádherně zpracované světy s propracovanými příběhovými linkami:
- Assassin’s Creed Shadows – příběh zasazený do feudálního Japonska, kterým se uživatel musí doslova proplížit.
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – tento titul nabízí podmanivý herní svět plný mistrně zpracovaných futuristických vizuálních efektů.
- Neva – dojemný příběh nabitý emocemi a působivým herním světem, který zaujme netradiční grafikou.
Finalisté v kategorii hra roku na Apple Arcade
Finalisté v kategorii hra roku na Apple Arcade přinesli uživatelům zajímavé výzvy a pořádnou dávku vzrušení:
- Katamari Damacy Rolling LIVE – nekončící zábava s lepivou koulí, která na sebe chaoticky nabaluje vše okolo.
- PGA TOUR Pro Golf – sportovní hra, která fanoušky přenese na golfové hřište.
- WHAT THE CLASH? – sdružuje na jednom místě stovky potrefených her, které hráči z hlavy jen tak nevyženou.
Finalisté v kategorii aplikace roku pro Apple Vision Pro
Finalisté v kategorii aplikace roku pro Apple Vision Pro ohromili uživatele nevídaně pohlcujícími vizuálními prvky:
- Camo Studio – poskytuje tvůrcům větší flexibilitu při živém streamování a vytváření videí.
- D-Day: The Camera Soldier – průkopnická aplikace pro poutavé vyprávění příběhů.
- Explore POV – přímo před zraky uživatelů přivádí k životu videa, která vznikla na různých místech po celém světě. Stačí si vybrat lokalitu z knihovny.
Finalisté v kategorii hra roku pro Apple Vision Pro
Finalisté v kategorii hra roku pro Apple Vision Pro nasadili novou laťku toho, jak mají vypadat prostorové hry:
- Fishing Haven – naprosto pohlcující zážitek pro hráče, kteří se chtějí zrelaxovat rybařením u poklidné řeky.
- Gears & Goo – nabízí kombinaci strategického myšlení a roztomilých postav.
- Porta Nubi – tento hlavolam v oblacích vlije hráčům do žil krev všemocného superhrdiny.
Finalisté v kategorii aplikace roku pro Apple Watch
Finalisté v kategorii hra roku pro Apple Watch přinesli na zápěstí uživatelů užitečné informace a šikovné funkce:
- GO Club – tato aplikace uživatele udrží v pohybu a hydratované.
- Pro Camera by Moment – aplikace pro pořizování profesionálních fotek přímo ze zápěstí.
- Strava – propojuje globální komunitu nadšenců do fitness, kteří s ostatními sdílí své sportovní aktivity.
Finalisté v kategorii aplikace roku pro Apple TV
Finalisté v kategorii aplikace roku pro Apple TV přinesli uživatelům nekončící zábavu na ty největší obrazovky:
- HBO Max – aplikace pro streamování populárních seriálů, která staví do popředí funkce zpřístupnění.
- PBS KIDS Video – řešení pro rodiče, kteří chtějí svým dětem zajistit bezpečné digitální prostředí a vzdělávací programy.
- Super Farming Boy 4K – tato hra přináší vzrušující dobrodružství plné řetězových reakcí a efektních kombinací.
Finalisté v kategorii kulturní dopad
Finalisté v kategorii kulturní dopad prohloubili porozumění a poskytli uživatelům více způsobů, jak se propojit s jejich komunitami:
- Art of Fauna – hlavolamy s nádhernými ilustracemi přírody zkombinované s myšlenkou přístupnosti.
- A Space for the Unbound – téma mentálního zdraví rozebrané na pozadí dojemného příběhu středoškolského páru.
- Be My Eyes – aplikaci usnadňující život slepým a slabozrakým uživatelům.
- Chants of Sennaar – vyzdvihuje sílu jazyka a propojení.
- despelote – kreativní pojetí kulturně specifického příběhu ze života.
- Focus Friend – časovač s herním prvkem, který přetaví náročné soustředění do zábavných výzev.
- Is This Seat Taken? – pěstuje empatii a inkluzi.
- Retro – deníková aplikace pro sdílení novinek ze života s úzkým okruhem blízkých.
- StoryGraph – inkluzivní komunita čtenářů.
- Venba – hra o vaření s hřejivým příběhem, který má kulturní podkres.
- Whoscall – chrání uživatele před podvodníky, kteří se jim snaží dovolat.
- Yuka –poskytuje uživatelům transparentní informace o potravinách a kosmetice, aby se mohli lépe rozhodnout, co budou nakupovat.