Světový internet postihl další velký výpadek! Nefunguje X a další spousty webů

Internet momentálně opět ukazuje, jak je křehký, když se sesype jeden z jeho klíčových pilířů. Populární infrastruktura Cloudflare, na které stojí a padá fungování obrovského množství webů a aplikací, totiž začala vykazovat v posledních desítkách minut závažné problémy. A protože Cloudflare používají i služby z úplné špičky, dopad je tentokrát opravdu masivní.
V praxi to znamená, že řada světových webů je momentálně úplně nedostupná, případně se uživatelé potýkají s chybou 500. V problémech uvízla i sociální síť X, která se tváří, jako by ji někdo přepnul do offline režimu. Nefunguje na ní například obnovení feedu ani odesílání příspěvků a výpadek hlásí uživatelé napříč celým světem.
Cloudflare přiznává, že jde o rozsáhlejší incident dotýkající se „mnoha zákazníků“, a aktivně ho vyšetřuje. Potíže trvají zhruba půl hodiny, ale bez bližších detailů je zatím těžké odhadnout, kdy se vše vrátí do normálu. Pro běžné uživatele je to bohužel klasická situace, kdy nezbývá nic jiného než čekat. Na straně koncových zařízení totiž není možné udělat vůbec nic, dokud Cloudflare závadu neodstraní, služby jednoduše nenahodíte.
A není to poprvé, co podobný masivní výpadek ochromil internet jako celek. Teprve před měsícem podobně kolabovalo Amazon Web Services a s ním Amazon Alexa, Snapchat, ChatGPT a další velká jména. Dnešní událost jen potvrzuje, jak obrovská část moderního internetu stojí na pár infrastrukturních gigantech – a jak rychle se zadrhne, když jeden z nich škytne.