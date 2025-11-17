Zajímavé novinky na Disney+, které si můžete pustit přes prodloužený víkend

Mezi námi děvčaty 2
Příběh se odehrává několik let poté, co Tess (Jamie Lee Curtis) a Anna (Lindsay Lohan) prodělaly krizi identity. Anna má nyní vlastní dceru a brzy i nevlastní dceru. Při řešení nesčetných problémů, které přicházejí při spojení dvou rodin, Tess a Anna zjišťují, že blesk může skutečně udeřit dvakrát.
Poslední souboj
Ridley Scott režíruje strhující příběh pomsty ze středověké Francie.
Království nebeské
Režisér Ridley Scott ve filmu Království nebeské vypráví o křižové výpravě očima mladého rytíře Baliana, který odchází na kraj známého světa bojovat za svůj ideál. Oživuje mystiku rytířského rebelanta a zobrazuje dávný boj mezi muslimy a křesťany o Svatou zemi, který se sice odehrál před tisíci lety, ale svými důsledky sahá až do přítomnosti. Scénárista William Monahan zdramatizoval fascinující epizodu krátce před třetí křižáckou výpravou. Jeruzalém a velká část Svaté země byly ovládány evropskými rytíři, jež ke znamení kříže a cestě do daleké cicí země přivedly horlivost ve víře i příslib panství a bohatství v exotické říši. Příběh se soustředí na rytíře Baliana z Ibelinu, který se stane hrdinou, když se pevně postaví proti věrolomnosti v křesťanském spojenectví a vede obyvatele Jeruzaléma v chrabrém boji proti Saladinově saracénské armádě.
Živá panenka
V této úžasné fantasy komedii září Lindsay Lohan a topmodelka Tyra Banks. Je to zábavný příběh o hračce, která se promění ve skutečnou živou panenku! Casey (Lohan) je po smrti maminky smutná a osamělá a udělala by cokoli, aby ji znovu viděla. Jenže kvůli sérii mystických nehod místo ní omylem oživí svou panenku Eve (Banks) – a to navždy změní její svět. Tenhle kouzelný a hřejivý příběh o šťastné náhodě si s celou rodinou zamilujete.