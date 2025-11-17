Zavřít reklamu

Tyto užitečné iOS aplikace byste si měli rozhodně vyzkoušet

iPhone
Amaya Tomanová
0
< >

Flow: Trip & Travel Tracker

Aplikace Flow: Trip & Travel Tracker promění váš iPhone v elegantní cestovní deník, který dokáže uchovat víc než jen vzpomínky. Každý zážitek si můžete zaznamenat formou textu, doplnit o fotografie či videa a propojit s konkrétním místem na mapě, takže vaše cesty ožijí v uceleném přehledu. Flow kombinuje funkce deníku, galerie i kalendáře – umožňuje plánovat, zaznamenávat i zpětně prožívat vaše výlety a cesty. Díky přehlednému rozhraní se z něj stává nejen praktický nástroj pro organizaci, ale i osobní archiv, do kterého se budete rádi vracet.

Flow Diary Calendar Gallery 5 Flow Diary Calendar Gallery 5
Flow Diary Calendar Gallery 6 Flow Diary Calendar Gallery 6
Flow Diary Calendar Gallery 3 Flow Diary Calendar Gallery 3
Flow Diary Calendar Gallery 2 Flow Diary Calendar Gallery 2
Flow Diary Calendar Gallery 1 Flow Diary Calendar Gallery 1
Flow Diary Calendar Gallery 4 Flow Diary Calendar Gallery 4
Vstoupit do galerie

Simple to-do & grocery list

Simple To-Do & Grocery List je přehledná a intuitivní aplikace, která vám pomůže udržet pořádek v každodenních povinnostech i nákupech. Nabízí snadné vytváření úkolů a seznamů, které můžete podle potřeby upravovat, označovat jako splněné nebo sdílet s ostatními členy domácnosti. Díky minimalistickému designu a rychlému ovládání neztrácíte čas zbytečnými funkcemi – vše je přehledné a okamžitě po ruce. Ať už plánujete pracovní úkoly, dovolenou nebo sobotní nákup, Simple To-Do & Grocery List vám pomůže mít všechno pod kontrolou.

Do This 3 Do This 3
Do This 2 Do This 2
Do This 1 Do This 1
Do This 4 Do This 4
Vstoupit do galerie

Ulti-Planner Calendar

Ulti-Planner Calendar představuje všestranný nástroj pro každodenní organizaci času, který spojuje praktičnost s přehledným designem. Umožňuje snadno vytvářet, přesouvat i duplikovat události, pracovat s více časovými pásmy a bez problémů se synchronizuje s nativním kalendářem na iPhonu. Díky chytrým funkcím, jako je napojení na videokonferenční odkazy nebo integrace s aktuální předpovědí počasí, máte všechny potřebné informace přehledně na jednom místě. Ať už plánujete pracovní schůzky, projekty nebo osobní cíle, Ulti-Planner vám pomůže mít vše dokonale zorganizované.

Ulti Planner Calendar 9 Ulti Planner Calendar 9
Ulti Planner Calendar 8 Ulti Planner Calendar 8
Ulti Planner Calendar 7 Ulti Planner Calendar 7
Ulti Planner Calendar 4 Ulti Planner Calendar 4
Ulti Planner Calendar 5 Ulti Planner Calendar 5
Ulti Planner Calendar 6 Ulti Planner Calendar 6
Ulti Planner Calendar 3 Ulti Planner Calendar 3
Ulti Planner Calendar 2 Ulti Planner Calendar 2
Ulti Planner Calendar 1 Ulti Planner Calendar 1
Vstoupit do galerie

Mango Baby

Mango Baby Tracker 1 Mango Baby Tracker 1
Mango Baby Tracker 2 Mango Baby Tracker 2
Mango Baby Tracker 5 Mango Baby Tracker 5
Mango Baby Tracker 4 Mango Baby Tracker 4
Mango Baby Tracker 3 Mango Baby Tracker 3
Mango Baby Tracker 6 Mango Baby Tracker 6
Mango Baby Tracker 7 Mango Baby Tracker 7
Mango Baby Tracker 8 Mango Baby Tracker 8
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.