Tyto zajímavé hry pro macOS nyní výjimečně získáte zcela zdarma

Z.A.T.O. / I Love the World and Everything in It
Tato hra zavede hráče do ponurého prostředí uzavřeného sovětského města Vorkuta-5, kde se jednoho dne ztratí mladá dívka – a co je ještě znepokojivější, nikdo z místních jako by si toho nevšímal. Atmosféra stísněnosti, izolace a tichého strachu prostupuje každým krokem, zatímco se jako hráč pouštíte do pátrání po pravdě, kterou se někdo očividně snaží udržet hluboko pod povrchem. Vaším úkolem je nejen rozplést záhadné okolnosti jejího zmizení, ale také vyslat signál do vesmíru – poslední zoufalou naději, že někdo mimo pod kontrolou držené město uslyší vaše volání. Hra kombinuje mysteriózní příběh, silné narativní momenty a neustálý pocit, že jste pod dohledem, což vytváří jedinečný a intenzivní zážitek.
Fotogalerie
Ancible Online
Ancible Online je free-to-play 2D MMORPG zasazené do malebného, ale nebezpečného světa Veridie, kde se klasické prvky staré školy setkávají s moderním online zážitkem. Hráči mohou volně prozkoumávat rozsáhlé kraje, sbírat suroviny, vyrábět vybavení a pouštět se do dynamických bitev po boku přátel nebo nových spojenců, které potkají cestou. Základním hnacím motorem je tajemství dávného artefaktu zvaného Ancible, jehož odhalení slibuje nejen hlubší pochopení celého světa, ale i nové výzvy. Díky jednoduchému, ale poutavému vizuálnímu stylu a důrazu na komunitní hraní nabízí Ancible Online příjemně nostalgický zážitek pro všechny, kteří hledají tradiční MMO dobrodružství bez složitostí.
Fotogalerie #2
Rewoven Self
Rewoven Self je narativní puzzle hra, ve které se fantazie prolíná s realitou a každý váš krok představuje malý akt sebepoznání. Pomocí skládání, stříhání a prošívání opravujete nejen roztříštěné látky, ale i vlastní vnitřní svět – v rytmu tichého cyklu rozpadu a znovuzrození. Hra nabízí jemnou, intimní cestu emocionálního uzdravování, kde každý úkol působí jako metafora pro znovupřijetí a přetváření sebe sama. Díky poetické atmosféře a meditativnímu tempu se Rewoven Self stává hluboce osobním zážitkem, který dokáže zahřát i v těch nejtěžších chvílích.
Fotogalerie #3
HIDDEN CATS 6: After Us
Hidden Cats vás zavede do pokračování tajuplného robotického světa dávno zaniklé civilizace, kde se mechanické struktury a tiché ruiny mísí s něžnou radostí z objevování. Vaším úkolem je hledat roztomilé kočky ukryté v detailně zpracovaných prostředích a zároveň probouzet monochromatické lokace k životu pomocí pestrých barev. Každý nalezený kočičí společník i každý tah štětcem postupně odhalují další vrstvy světa, který je na první pohled chladný a opuštěný, ale ve skutečnosti plný jemných příběhů a hravých překvapení. Hidden Cats tak spojuje meditativní hledání, kreativní barvení a kouzelnou atmosféru, která dokáže vtáhnout i zahřát.