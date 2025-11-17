Je na trhu AI bublina?

Tisková zpráva: Výsledková sezóna je téměř za námi a své hospodářské výsledky, s výjimkou Nvidie, už zveřejnily všechny velké technologické společnosti. Také tentokrát platí, že všechny firmy kromě Tesly dosáhly za minulý kvartál velmi dobrých výsledků. Zhodnocení akcií skupiny Magnificent 7 za poslední rok můžete vidět na obrázku níže. Bez započítání dividend se zhodnocení akcií pohybuje mezi 10 a 77 %. Právě na výsledky těchto velkých technologických firem se podívali Tomáš Vranka, Jarda Brychta a Marek Nemky v rámci posledního dílu pořadu Povídání o trzích od XTB.
Zdroj: Bloomberg Terminál
Jaká tedy byla poslední výsledková sezóna?
Stručně řečeno, byla velmi dobrá pro všechny společnosti kromě Tesly, i když reakce akcií tomu ne vždy odpovídaly.
Alphabet pokračuje v solidním růstu napříč všemi důležitými segmenty – reklamou, vyhledáváním i cloudem. Během několika měsíců se z „outsidera“ stal miláček portfolií a akcie po výsledcích znovu posílily.
Meta se může také pochlubit krásným růstem reklamního byznysu. Díky investicím do umělé inteligence dokáže lépe cílit obsah, což má mimo jiné za následek i to, že lidé tráví na Instagramu meziročně o 30 % více času. Mark Zuckerberg ale zároveň oznámil další zvýšení výdajů, což způsobilo, že akcie po výborných výsledcích oslabily o více než 10 %.
Opačný případ představoval Amazon. Jeho výsledky na první pohled nebyly tak přesvědčivé, ale ve všech segmentech firma dosáhla solidních čísel. Akcie Amazonu byly od začátku roku prakticky beze změny, a tak výsledky stačily k tomu, aby posílily o více než 10 %.
Apple má za sebou také úspěšný kvartál. Na jeho poměry šlo o standardní čísla, avšak nejzářivějším bodem výsledků byl výhled na aktuální vánoční kvartál. Podle CEO Tima Cooka by měly tržby Applu vzrůst o 10 až 12 %, což je zhruba dvojnásobek očekávaného tempa růstu. Důvodem má být především silná poptávka po nových iPhonech 17.
Úspěšný čtvrtrok zaznamenal i Microsoft. Rostly mu všechny klíčové segmenty kromě Xboxu. Největší hvězdou byl však cloud Azure, který meziročně vzrostl o 40 %. Microsoft má navíc již nyní předem objednávky na služby v hodnotě téměř 400 miliard USD.
Jednoznačně nejslabší výsledky přinesla Tesla. Ta se sice v tržbách vrátila k mírnému růstu, zisk se ale dál propadal. Tesla navíc čelí problémům na více frontách – končící daňové dotace v USA, slabší prodeje v Evropě a narůstající konkurence v Číně.
AI jako společný jmenovatel
Společným znakem většiny zmíněných firem je umělá inteligence, kterou všechny považují za klíčovou technologii budoucnosti — má jim pomoci dosahovat vyšších tržeb.
Za poslední čtvrtletí tyto čtyři společnosti dohromady investovaly přibližně 115 miliard USD. Hlavní otázkou tedy zůstává, zda budou tyto obrovské investice z dlouhodobého pohledu rentabilní — a zda nejde jen o bublinu.
Na tuto, ale i na mnoho dalších otázek najdete odpovědi v nejnovějším dílu Povídání o trzích.
Invesotvání je rizikové. Investujte zodpovědně.