Skvělé novinky na HBO Max, které by vám tento týden neměly uniknout

Aznavour
Díky píli a odhodlání se Charles Aznavour stal legendou francouzské hudby i kultury. Od chudoby až ke slávě — výjimečná cesta „Monsieur Aznavour“.
Kong: Ostrov lebek
Nesourodý tým badatelů, vojáků a dobrodruhů prozkoumává tajemný a nebezpečný ostrov v kdesi v Pacifiku, který není zanesen do žádné mapy.
Zatím spolu, zatím živi
June potká tajemného Roye a myslí si, že našla ideálního muže. Zjišťuje však, že je to agent na útěku, s nímž zažije divoké dobrodružství.
Surfař
Muž se vrací na odlehlou pláž, kde vyrůstal, aby si zasurfoval se synem. Nepřátelství místních však promění léto v boj o přežití.