Skvělé novinky na HBO Max, které by vám tento týden neměly uniknout

Aznavour

Díky píli a odhodlání se Charles Aznavour stal legendou francouzské hudby i kultury. Od chudoby až ke slávě — výjimečná cesta „Monsieur Aznavour“.

Kong: Ostrov lebek

Nesourodý tým badatelů, vojáků a dobrodruhů prozkoumává tajemný a nebezpečný ostrov v kdesi v Pacifiku, který není zanesen do žádné mapy.

Zatím spolu, zatím živi

June potká tajemného Roye a myslí si, že našla ideálního muže. Zjišťuje však, že je to agent na útěku, s nímž zažije divoké dobrodružství.

Surfař

Muž se vrací na odlehlou pláž, kde vyrůstal, aby si zasurfoval se synem. Nepřátelství místních však promění léto v boj o přežití.

 

