S novým HomePodem mini či Apple TV už letos nepočítejte, tento krok Applu to potvrzuje

Doufali jste v to, že se naplní spousty nejrůznějších spekulací a Apple skutečně ještě letos před Vánoci světu představí novou generaci HomePodů mini, Apple TV a v ideálním případě i AirTagů? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Ačkoliv naděje samozřejmě umírá poslední a stále titěrná pravděpodobnost toho, že by se tak mohlo stát, existuje, s ohledem na čerstvý krok Applu jsme přesvědčeni o tom, že se tak letos nestane.
Fotogalerie
Důkazem, že Apple už letos se žádnými hardwarovými novinkami nepočítá, je především jeho čerstvě spuštěný dárkový vánoční rádce, který má uživatelům usnadnit výběr vánočních dárků pro jejich blízké. Na tom by nebylo nic až tak zajímavého, kdyby ovšem v tomto dárkovém rádci nefigurovaly právě i současné generace Apple TV, HomePodů mini a AirTagů. A to, že by je Apple nyní doporučoval pro nákup pod stromeček, aby je za pár dní či týdnů nahradil novou generací, je vzhledem k tomu, že by tím spoustu uživatelů dozajista pořádně naštval, dost nepravděpodobné. Premiéra těchto produktů je tak velmi pravděpodobně přesunuta až na začátek příštího roku.