Recenze Statik 360 Pro Adapters: Skvělá vychytávka, která vám zpříjemní nabíjení

Už vás nebaví klasické kabelové nabíjení? Pak pro vás mám tip na produkt, který byste si mohli zamilovat. Do redakce nám totiž nedávno dorazil na vyzkoušení magnetický adaptér Statik 360 Pro Adapter a po pár týdnech testování musím říci, že je to skutečně příjemná vychytávka. Pojďme se na ní tedy podívat blíže.
Technické specifikace, zpracování a design
Statik 360 Pro Adapter patří mezi ty drobné věci, které člověk obvykle neřeší dokud nezjistí, jak moc mu chyběly. Výrobce vsadil na minimalistické kovové tělo, které působí profesionálně a na první dotek dává najevo, že tohle není žádná levná magnetická hračka z e-shopu. Klíčovou roli tu hraje systém 360° + 180° rotace. Adaptér se umí volně otáčet kolem své osy a zároveň naklánět dopředu, takže konečně mizí typický problém s lámáním kabelů či vyviklanými USB-C porty. Magnetická hlava je řešená pomocí malého kovového adaptéru, který zůstává v zařízení. V balení jsou hned dva USB-C konektory a dva adaptéry, což potěší, protože můžete mít připraveno k nabíjení vícero produktů.
Adaptér podporuje plný výkon až 100 W Power Delivery, a to je na tak malý kousek hardwaru působivé. Přenosová rychlost 480 Mbps sice není na úrovni dnešních nejrychlejších USB-C standardů, ale pro synchronizaci dat, CarPlay či Android Auto je naprosto dostačující. Navíc je adaptér zpětně kompatibilní se staršími STATIK adaptéry, takže pokud už doma nějaké máte, jen rozšíříte flotilu.
Fotogalerie
Testování
Při mém praktickém testování se Statik 360 Pro ukázal jako ideální řešení do situací, kde kabely běžně trpí. Stačí jednou rukou přiblížit konektor a magnet si telefon přitáhne, což je za mě fajn, protože ani nemusíte mířit. To je mimochodem něco, co si člověk uvědomí až při každodenním používání. Pokud totiž něco nabíjíte kabelově, rázem zjistíte, že nabíjet „poslepu“ je vlastně nečekaně návykové. Při manipulaci s notebookem navíc magnet udělá přesně to, co kabely obvykle neumí — pustí. Žádné smýknutí celého počítače ze stolu jen proto, že jste o drát zachytili rukávem. De facto se tedy chová jak klasický MagSafe kabel, jehož podpora ale u MacBooků Air M1 chybí a právě u něj je tedy tento kabel požehnáním. Ostatně, manželka by mohla vyprávět.
Rychlonabíjení funguje přesně podle papírových předpokladů. Na 100W adaptérech u MacBooku Air M1 i iPadu s USB-C nebyl problém dosáhnout maximálních výkonů. Nedostavilo se přitom žádné přehřívání, žádné výpadky spojení. To samé pak platí u přenosu dat. CarPlay se navázal okamžitě a stabilně, jako by tam adaptér ani nebyl. Rotace do stran navíc perfektně řeší situace v autě, kde kabel jinak zbytečně tahá do strany.
Osobně je mi pak dost sympatické i celkové zpracování. Adaptéry jako takové totiž drží pevně a magnetická síla je přiměřená, takže jí nerozpojíte lehkým dotykem, ale zároveň se konektor odpojí, když má. Kovové tělo se nehřeje a po týdnu testování nevykazuje jediný škrábanec. Je zkrátka vidět, že ve STATIKu cílili na dlouhou životnost, a zatím to vypadá, že na tom nešetřili.
Resumé
Statik 360 Pro Adapter je přesně ten produkt, u kterého si po pár dnech říkáte, jak jste vůbec mohli fungovat bez něj. Přináší jednoduché, ale extrémně funkční řešení, kdy chrání USB-C porty, prodlužuje životnost kabelů, umožňuje pohodlné magnetické nabíjení a zároveň si poradí s rychlým výkonem i přenosem dat. Žádné kompromisy a vlastně ani nic, co by člověka nějak štvalo. Tohle je zkrátka dospělá varianta magnetického adaptéru, která zvládá každodenní realitu doma, v kanceláři i v autě.
Pokud tedy chcete mít u všech zařízení rychlý přístup k nabíjení a přitom se zbavit věčného ohýbání kabelů u konektoru, je tohle jeden z nejpříjemnějších gadgetů, do kterých můžete investovat. Dává smysl, funguje spolehlivě a za mě patří mezi ty malé, ale o to užitečnější vychytávky, které si své místo u stolu velmi rychle obhájí.