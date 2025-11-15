Přední fotoaparát iPhonu prošel v posledních letech obrovským skokem – ze skromné „selfie kamerky“ se stal plnohodnotný snímač, který zvládá detailní portréty, přirozené barvy i skvělé video. Právě díky tomu dnes mnoho uživatelů fotí přední kamerou mnohem častěji než dřív. Možná jste si ale všimli, že jakmile pořídíte snímek, fotografie se automaticky překlopí. To, co během focení vidíte na displeji, se tedy do galerie uloží zrcadlově obrácené.
Apple toto chování nastavuje ve výchozím stavu proto, aby výsledná fotografie odpovídala tomu, jak vás vidí ostatní lidé – nikoliv vašemu zrcadlovému obrazu. Pro některé uživatele je to logické a vítané, jiným ale může připadat matoucí. A právě proto přidalo iOS možnost, která zrcadlení přední kamery umožňuje vypnout, nebo naopak zapnout podle vašich preferencí.
Jak na iPhonu přepnout zrcadlení selfie
Pokud si chcete selfie pořizovat přesně tak, jak je vidíte při focení, nebo naopak chcete zachovat originální orientaci snímku, můžete to nastavit během několika vteřin:
- Otevřete aplikaci Nastavení.
- Sjeďte dolů a klepněte na sekci Fotoaparát.
- Najděte položku Zrcadlit přední fotoaparát a přepněte ji podle potřeby.
Po aktivaci se snímky uloží přesně tak, jak se zobrazují na displeji během focení. Pokud funkci vypnete, iPhone je po vyfocení automaticky převrátí, aby odpovídaly reálnému pohledu ostatních.
Vyzkoušejte obě možnosti – rozdíl je překvapivě výrazný a každý má jiné preference, zejména pokud jde o portréty nebo pravidelné selfie do alb, profilových fotek či sociálních sítí. iPhone vám dává volbu a je jen na vás, která varianta bude působit přirozeněji.