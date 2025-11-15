Jak na Apple TV zdarma sledovat pohádku Charlie Brown a Díkůvzdání

Apple se už naplno chystá na svátky a letos pro nás vytahuje jednu milou tradici ve formě bezplatného promítání pohádkové klasicky Charlie Brown a Díkůvzdání nebo chcete-li A Charlie Brown Thanksgiving. Pokud si tedy chcete připomenout, jak skvěle umí Peanuts navodit sváteční atmosféru, tenhle víkend to zvládnete úplně zdarma a bez aktivního předplatného.
Apple s předstihem oznámil své sváteční plány a právě tímhle titulem otevírá celou sezónu. A Charlie Brown Thanksgiving je jen 25 minut dlouhá, ale pořád má v sobě všechno, co od roku 1973 dělá tuhle pohádku tak oblíbenou. Peppermint Patty se nečekaně pozve na oslavu, Charlie Brown samozřejmě neví, jak to všechno zvládnout, a Snoopy se chopí kuchyně po svém. Zkrátka typická kombinace milého humoru a nostalgie, která funguje i po padesáti letech.
Apple TV drží Peanuts exkluzivně od roku 2020 a minimálně do roku 2030 zůstává „domovem všeho ze světa Peanuts“. Kromě remasterovaných klasik tak každoročně dostáváme i nový originální obsah.
A jak to celé sledovat zdarma? Stačí Apple účet a aplikace Apple TV, nic dalšího už nepotřebujete. A pokud jste spíš vánoční typy, zapište si do kalendáře 13. a 14. prosinec. Ve stejném režimu se totiž zdarma objeví i A Charlie Brown Christmas. Sváteční program Apple TV se tak letos rozjíždí už v listopadu a začíná pořádně příjemně.
Charlie Brown a Díkůvzdání můžete na Apple TV zdarma sledovat zde