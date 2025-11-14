Red Dead Redemption míří na mobily a to již velmi brzy!

Rockstar si evidentně řekl, že letošní Vánoce budou patřit střelnému prachu, koltům a nemrtvým. Před pár hodinami totiž oznámil, že 2. prosince na scénu dorazí mobilní verze kultovního Red Dead Redemption a jeho hororového brášky Undead Nightmare. A co nej nejlepší, kromě konzolí bude hra dostupná poprvé v historii i na mobilech! A co je nejlepší? Pokud už některou z předchozích konzolových verzí vlastníte, upgrade bude zdarma.
Mobilní verze je ale bezesporu to hlavní lákadlo. RDR se totiž vůbec poprvé podívá na telefony a stejně jako u nedávných mobilních verzí GTA počítá s dotykovým ovládáním upraveným pro menší displeje. Samotný příběh přitom zůstává kompletní. Znovu se tedy vydáte do událostí navazujících na Red Dead Redemption 2 a prožijete Marstonovu cestu za očištěním jeho minulosti. A pokud máte chuť na trochu apokalypsy, Undead Nightmare nabídne atmosférickou honbu za lékem na zombie nákazu, která pohltila celé pohraničí.
Velkou novinkou je i to, že se hra objeví v nabídce Netflix Games. Pokud tedy máte Netflix, mobilní Red Dead Redemption si jednoduše stáhnete bez jakéhokoliv příplatku. A vzít s sebou Marstona třeba na cestu vlakem tak už nebude žádný problém.
Ani konzolová verze nepřišla zkrátka. Na PS5 a Xbox Series X|S se můžete těšit na plynulých 60 snímků za sekundu, HDR a až 4K rozlišení. Switch 2 pak dostává podporu DLSS, HDR, myši a stejně plynulé hraní jako velké konzole, jen v přenosném balení. A pokud už hru máte na PS4, Xbox One nebo původním Switchi, upgradu se dočkáte zdarma. Dokonce si i zachováte uloženou pozici.
Rockstar navíc potvrdil, že nová verze vznikla ve spolupráci s Double Eleven a Cast Iron Games, a od 2. prosince bude dostupná také v GTA+ Games Library a katalogu PlayStation Plus. Letos tak westernová klasika zažije možná největší návrat ve své historii – jen tentokrát ji budete mít doslova na dosah ruky.