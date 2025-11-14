Ratchet & Clank se již brzy objeví na mobilech a to navíc zcela zdarma!

Ikonická dvojice Ratchet a Clank, známá z herních konzolí PlayStation, se brzy představí i na mobilních zařízeních. Nový titul Ratchet & Clank: Ranger Rumble přenese typickou akci, humor i destruktivní gadgety do kapesní podoby pro iOS a Android. Na rozdíl od klasických plošinovek se tentokrát hráči ocitnou v multiplayerových arénách, kde se utkají v dynamických soubojích mezi mimozemskými postavami. Každá z nich nabídne unikátní schopnosti a hráči si budou moci vybrat, zda se spojí s ostatními, nebo půjdou do boje sólo. Přestože se nejedná o klasické dobrodružství s Ratchetem a Clankem v hlavní roli, jejich přítomnost a styl jsou v Ranger Rumble jasně patrné.
Fotogalerie
Fanoušci se mohou těšit na typicky bláznivou akci, barevnou grafiku a zbraně, které popírají fyziku. To je vše, co dělá sérii Ratchet & Clank výjimečnou a mezi hráči tak oblíbenou. Ačkoli se objevily obavy, že půjde o další battle royale, první ukázky naznačují, že hra si zachová arkádový šarm původních titulů. Ratchet & Clank: Ranger Rumble je aktuálně v předregistraci, ale podle oficiálního webu je už dostupný v několika zemích. Plné vydání by mělo následovat v nejbližších týdnech. PlayStation tak konečně přináší svůj legendární tandem i na mobily. A zdá se, že Ranger Rumble by mohl být trefou do černého.