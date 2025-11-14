Google od Applu okopíroval jeho klíčový AI systém

Společnost Google oficiálně oznámila novou cloudovou platformu Private AI Compute, která slibuje zpracování úloh umělé inteligence ve vysokém výkonu, a to bez narušení soukromí uživatelů. Systém se nápadně podobá technologii Apple Private Cloud Compute, představené v loňském roce.
Novinka kombinuje modely Gemini uložené v cloudu s bezpečnostními standardy běžnými u zpracování přímo v zařízení. Pokud lokální hardware (např. telefon) nedostačuje na provedení náročné AI úlohy, přenesou se data do cloudu, aniž by došlo k jejich odhalení zaměstnancům Googlu či třetím stranám.
AI zpracování se šifrováním
Celý systém využívá vlastní procesory TPU (Tensor Processing Units) doplněné o bezpečnostní komponenty Titanium Intelligence Enclaves (TIE). Tyto hardwarově chráněné oblasti tvoří izolované prostředí, kde probíhá AI zpracování bez přímého přístupu k nešifrovaným datům uživatele. Veškerá komunikace probíhá přes šifrované kanály s ověřením autenticity zařízení.
Fotogalerie
Private AI Compute bude nejdříve využit v nových funkcích u řady Pixel 10 – například pro vylepšenou funkci Magic Cue nebo pokročilé souhrny přepisů v aplikaci Diktafon. Obě funkce využívají rozsáhlejší AI modely, které by zařízení samo o sobě nezvládlo spustit. Stejně jako Apple u své platformy Private Cloud Compute, i Google sází na bezpečnost, izolaci a důvěru v AI výpočtech. Apple používá pro tyto účely vlastní servery se speciálním Apple Silicon, zatímco Google buduje svou variantu na vlastním hardwaru a softwarové infrastruktuře.