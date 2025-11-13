Rusko představilo svého prvního AI robota. Sesypal se už na pódiu při prezentaci

První ruský humanoidní robot s umělou inteligencí AIdol zažil nepříjemný incident během své oficiální premiéry na technologickém veletrhu v Moskvě. Během slavnostního uvedení robot ztratil rovnováhu a spadl přímo na jevišti, což přimělo personál, aby stroj urychleně zakryl a odtáhl z dohledu publika. AIdol byl představen jako pokročilý příklad antropomorfní robotiky složený převážně z domácích komponentů. Při příchodu na pódium, doprovázeném hudbou z filmu Rocky, však robot náhle zkolaboval a poroučel se k zemi. Záznam incidentu se rychle rozšířil po sociálních sítích.
Za projektem stojí společnost Idol Robotics, vedená Vladimirem Vituchinem, který označil nehodu za „chybu v kalibraci“. Zdůraznil, že robot je stále ve fázi testování: „Doufám, že tato chyba se promění v cennou zkušenost,“ uvedl Vituchin. AIdol je podle vývojářů vybaven 19 servomotory, umožňujícími zobrazovat více než deset základních emocí a stovky mikroexpresí. Jeho silikonová „kůže“ má napodobovat lidské výrazy s různou pevností. Stroj pohání 48voltová baterie s výdrží až šest hodin provozu a z 77 % je složen z ruských komponent, přičemž cíl je zvýšit tento podíl na 93 %. Společnost prezentovala AIdola jako důkaz technologického pokroku. Ovšem kritici poukazují na ukvapené uvedení nedokončeného prototypu. Přesto vývojáři tvrdí, že robot představuje důležitý krok v ambici Ruska zapojit se do globálního závodu o vývoj humanoidních robotů s AI. Po incidentu byl AIdol stažen z veřejného prostoru a inženýři nyní analyzují jeho stabilizační systémy i řídicí software.
No veď to je jasné že sa zosypal, lebo spoločnosť je vedená Vladimírom/Putinom/😂