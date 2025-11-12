GTA Online je teď na pár dní zdarma! Na PS5 i Xboxu si ho zahrajete i bez předplatného

Rockstar se po nedávném odložení vydání GTA VI snaží evidentně zlepšit svou reputaci. Před pár hodinami proto potěšil všechny fanoušky Los Santos tím, že si GTA Online teď můžete na pár dní zahrát na konzolích úplně zdarma. A to není všechno. Tentokrát totiž nepotřebujete ani PlayStation Plus ani Game Pass Essential, takže do akce se může pustit opravdu každý, kdo má PS5 nebo Xbox Series X|S.
Akce běží do 17. listopadu, takže času na vyzkoušení legendárního online světa není mnoho. Pokud jste se do GTA Online nikdy pořádně nepustili, teď je ideální chvíle to napravit. Čeká vás obrovské, neustále se vyvíjející město plné možností, kde můžete začít jako obyčejný pouliční zlodějíček a propracovat se až k vlastnímu impériu. Ať už chcete obchodovat, krást auta, plánovat přepady nebo jen bloumat po Los Santos a užívat si chaos, GTA Online vám dá volnost, jakou nabízí jen málokterá hra.
Rockstar navíc hru neustále rozšiřuje o nové mise, auta, zbraně i eventy, takže i veteráni, kteří se do Los Santos nevrátili už delší dobu, budou mít co objevovat. Pokud jste tedy hledali důvod, proč se znovu vrhnout do ulic plných rychlých aut a nebezpečných kšeftů, tahle krátká bezplatná nabídka je ideální příležitost. Takže zapněte konzoli, stáhněte GTA Online a vyrazte zkusit štěstí. Ale pozor, akce končí už 17. listopadu, a kdo jednou okusí život v Los Santos, často se z něj jen tak nevrátí.