Apple Watch dostaly s příchodem watchOS 26 skrytou funkci, která vám může zavařit. Víte o ní?

Nový watchOS 26 přináší spoustu příjemných novinek od rozšířených ciferníků přes integrované Poznámky až po vylepšenou práci se Siri. Jedna z těch méně viditelných funkcí však může některé uživatele docela překvapit. Apple totiž přidal automatickou regulaci hlasitosti, která podle okolního hluku mění, jak nahlas vaše hodinky přehrávají upozornění, hovory, budíky i odpovědi Siri.
Na papíře to zní skvěle. Když jste v tichém prostředí, Watch ztlumí, aby nerušily okolí, a naopak v hlučné ulici nebo posilovně zvýší hlasitost, abyste o nic nepřišli. Apple k tomu říká, že jde o způsob, jak „zůstat ve spojení, aniž byste se museli obávat, že budete rušit ostatní“. Funkce se ale může snadno postarat o malé překvapení. Pokud jste zvyklí mít hodinky trvale v tichém režimu a spoléhat jen na haptické vibrace, může vás najednou překvapit, že se Watch samy „rozeřvou“. Stačí zapomenout, že nová automatika je aktivní.
Podobně jako jiné funkce watchOS 26 je i tato dostupná pouze pro novější modely – konkrétně Apple Watch Series 9, 10 a 11 a také Apple Watch Ultra 2 a 3. Pokud si nejste jistí, zda ji máte zapnutou, stačí otevřít na iPhonu aplikaci Watch, přejít do sekce Zvuky a haptika a zkontrolovat přepínač u možnosti Automaticky upravovat hlasitost.
Máte-li rádi slyšitelná oznámení, pravděpodobně se pro vás jedná o vítanou změnu, která omezí trapné momenty v tichých kancelářích nebo hlučných ulicích. Pro tiché uživatele, které si Apple Watch nastavily jen na vibrace, však může být lepší tuto novinku raději vypnout a zůstat u svého klidu.