Nintendo Store pro iPhone je konečně tady!

Uživatelé iPhonů a iPadů se mohou radovat – Nintendo spustilo svou oficiální Store aplikaci pro iOS, která kombinuje nakupování s přehledem o vašem herním světě. Aplikace umožňuje procházet konzole Switch a Switch 2, hry, příslušenství i merch, přičemž samotný nákup je přesměrován do webového obchodu.
I když My Nintendo Store už dříve fungoval přes webový prohlížeč, nová aplikace přináší větší pohodlí. Fanoušci Nintenda ale ocení především jednu specifickou funkci – přístup k historii hraní. Po přihlášení k Nintendo účtu si můžete zobrazit herní aktivitu ze Switch, Switch 2, a dokonce i z Nintendo 3DS a Wii U (do února 2020).
Notifikace, novinky a seznam přání
Kromě nákupních funkcí a historie hraní aplikace nabízí aktuální novinky o hrách a událostech, stejně jako možnost nechat si zasílat upozornění na slevy u položek na seznamu přání. Díky tomu už nepropásnete výhodnou nabídku nebo nový trailer k očekávané hře.
Aplikace je zdarma a dostupná v App Store v USA, Kanadě, Mexiku, Brazílii, Japonsku a ve většině evropských zemí. V Japonsku dokonce nahrazuje starší aplikaci „My Nintendo“, která byla vydaná již v roce 2020.
Pro každého fanouška Nintenda je to praktický nástroj pro přehled i zábavu – ať už chcete nakupovat, nebo si jen připomenout, kolik času jste strávili v Hyrule nebo Mushroom Kingdom.