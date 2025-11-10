Zavřít reklamu

Nintendo Store pro iPhone je konečně tady!

iPhone
Martin Hradecký
Uživatelé iPhonů a iPadů se mohou radovat – Nintendo spustilo svou oficiální Store aplikaci pro iOS, která kombinuje nakupování s přehledem o vašem herním světě. Aplikace umožňuje procházet konzole Switch a Switch 2, hry, příslušenství i merch, přičemž samotný nákup je přesměrován do webového obchodu.

I když My Nintendo Store už dříve fungoval přes webový prohlížeč, nová aplikace přináší větší pohodlí. Fanoušci Nintenda ale ocení především jednu specifickou funkci – přístup k historii hraní. Po přihlášení k Nintendo účtu si můžete zobrazit herní aktivitu ze Switch, Switch 2, a dokonce i z Nintendo 3DS a Wii U (do února 2020).

Notifikace, novinky a seznam přání

Kromě nákupních funkcí a historie hraní aplikace nabízí aktuální novinky o hrách a událostech, stejně jako možnost nechat si zasílat upozornění na slevy u položek na seznamu přání. Díky tomu už nepropásnete výhodnou nabídku nebo nový trailer k očekávané hře.

Aplikace je zdarma a dostupná v App Store v USA, Kanadě, Mexiku, Brazílii, Japonsku a ve většině evropských zemí. V Japonsku dokonce nahrazuje starší aplikaci „My Nintendo“, která byla vydaná již v roce 2020.

Pro každého fanouška Nintenda je to praktický nástroj pro přehled i zábavu – ať už chcete nakupovat, nebo si jen připomenout, kolik času jste strávili v Hyrule nebo Mushroom Kingdom.

