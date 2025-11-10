Nejlepší bezdrátová sluchátka? AirPods nic nepřekoná. Ale která vybrat?

Komerční sdělení: Hledáš nejlepší bezdrátová sluchátka a nevíš, kam sáhnout? Pojď se podívat, proč jsou AirPods pořád jedničkou a hlavně – která generace je přesně pro tebe. Od základních modelů za pár tisíc až po studiová sluchátka AirPods Max.
Pokud máš iPhone (nebo jakékoliv jiné Apple zařízení), AirPods patří do kategorie must-have. Okamžité párování, automatické přepínání mezi zařízeními, funkce jako prostorové audio nebo Najít – to všechno funguje tak plynule, že se divíš, jak jsi bez toho mohl žít.
AirPods 2. generace (2019)
Nejlevnější a stále spolehlivá vstupenka do světa AirPods. S čipem H1 získáš skvělý zvuk na hudbu i hovory, ikonický design a výdrž baterie až 5 hodin na jedno nabití. Nemají sice vychytávky jako aktivní potlačení hluku (ANC) nebo voděodolnost, ale pokud hledáš absolutní základ, který prostě funguje, tady neuděláš chybu.
- Pro koho: Jako první AirPods, pro nenáročné posluchače, studenty nebo jako záložní pár.
AirPods 3. generace (2021)
Trojkové Airpods přinesly modernější design inspirovaný modely Pro, ale zachovaly si konstrukci pecek bez silikonových špuntů. Oproti dvojkám je to velký skok: dostaneš adaptivní ekvalizaci, prostorové audio se sledováním hlavy a odolnost IPX4 proti potu a vodě. Zvuk je plnější, basy výraznější a výdrž poskočila na 6 hodin.
- Pro koho: Pro ty, co nesnáší špunty v uších, ale chtějí moderní funkce a lepší zvuk než u základního modelu.
Nové AirPods (vydané 2024) – dva modely, jeden cíl
Pozor, tady se to mění! Apple nevydal „AirPods 4„, ale rovnou dva nové modely, které nahrazují třetí generaci a mění pravidla hry. Mají kratší stopku, lépe padnou do uší a pohání je výkonný čip H2.
- Nové AirPods (základní verze): Přímý nástupce trojek. Nabízí všechny jejich výhody plus citelně lepší zvuk a kvalitnější mikrofony. Ideální volba pro většinu lidí.
- Nové AirPods s aktivním potlačením hluku (ANC): Poprvé v historii! Apple přinesl svou špičkovou technologii potlačení hluku z AirPods PRO i do základní řady. Jsou to v podstatě „AirPods Pro Lite“ – skvělé pro poslech v MHD nebo v rušné kanceláři, aniž bys musel platit plnou cenu za Pro modely.
- Pro koho: Základní verze pro každého, kdo chce nejnovější standard. Verze s ANC pro ty, kdo touží po tichu a soustředění za dostupnější cenu.
AirPods Pro 2. generace (2022, update 2023)
Král je jen jeden. AirPods Pro 2 jsou absolutní špičkou mezi špunty. Čip H2 posouvá aktivní potlačení hluku a adaptivní režim propustnosti na úplně jinou úroveň – buď tě dokonale izolují od okolí, nebo inteligentně propustí jen důležité zvuky. Zvuk je fenomenální, nechybí dotykové ovládání hlasitosti a nejnovější verze (od podzimu 2023) mají praktické nabíjecí pouzdro s USB-C.
- Pro koho: Pro kohokoli, kdo to se zvukem myslí vážně – v práci, na cestách, při sportu. Pro ty, kteří chtějí nejlepší technologie v kompaktním balení.
AirPods Max (2020)
Stále nepřekonaná náhlavní sluchátka od Applu. Jsou spojením prémiových materiálů (hliník, ocel, paměťová pěna) a té nejlepší audio technologie, jakou Apple umí. Zvuk je jako ze studia, ANC je pohlcující a design je prostě ikonický. S výdrží 20 hodin a ovládáním přes digitální korunku jsou ideální na dlouhé cesty nebo soustředěnou práci. Počítej ale s vyšší hmotností (385 g) a cenou, která stojí za zvážení.
- Pro koho: Pro audiofily, profesionály pracující se zvukem či videem a pro všechny, kdo chtějí absolutně nekompromisní poslechový zážitek.
Kam pro bezdrátová sluchátka za nejlepší cenu?
Širokou nabídku a bezkonkurenční ceny najdeš na JabkoLevně. Pořídíš všechny modely AirPods, s garancí originality. Už víš, která sluchátka budou tvoje?