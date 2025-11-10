Chrome dostal na iPhone nový AI režim

Google aktualizoval aplikaci Chrome pro iPhone a iPad o nové tlačítko „AI Mode“, které přináší funkce známé z desktopové verze prohlížeče. Nové tlačítko se nachází přímo pod vyhledávacím polem Google, hned vedle režimu anonymního prohlížení (Incognito).
Po jeho stisknutí získá uživatel přístup k AI vyhledávání poháněnému Geminim, což je umělá inteligence od Googlu navržená pro pokročilé interakce s vyhledávačem. Uživatelé tak mohou klást složitější a vícekrokové otázky, na které může AI pružně reagovat a navazovat dalšími odpověďmi.
Novinka zatím pouze pro USA
Tato nová možnost je zatím k dispozici uživatelům v USA, a to nejen na iPhonu a iPadu, ale také v aplikaci Chrome pro Android. Google však potvrdil, že plánuje globální rozšíření této funkce v blízké budoucnosti.
Přidání AI Mode je součástí širší strategie Googlu integrovat umělou inteligenci Gemini do svých produktů, a to i na mobilních zařízeních. Tím se Chrome na iPhonu stává ještě více konkurenceschopným vůči nativnímu Safari, které zatím podobnou AI integraci nenabízí.
Vzhledem k rostoucí popularitě AI nástrojů a trendu inteligentních vyhledávacích asistentů lze očekávat, že se podobné funkce brzy objeví i v dalších aplikacích a regionech.