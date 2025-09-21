Zavřít reklamu

Využijte Chrome na iPhonu na maximum s těmito tipy a triky

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0
< >

Seznam četby: Uložte si články na později

Narazili jste na zajímavý článek, ale nemáte čas ho číst hned? Chrome vám umožní si ho jednoduše uložit do Seznamu četby. Klepněte na tři tečky v pravém dolním rohu, zvolte „Přidat do seznamu četby“ a stránka bude připravena k pozdějšímu přečtení – i offline. Pro rychlý přístup k uloženým článkům stačí otevřít hlavní nabídku a najít položku Seznam četby.

CHrome iOS Seznam cetby 1 CHrome iOS Seznam cetby 1
CHrome iOS Seznam cetby 2 CHrome iOS Seznam cetby 2
CHrome iOS Seznam cetby 3 CHrome iOS Seznam cetby 3
CHrome iOS Seznam cetby 4 CHrome iOS Seznam cetby 4
Vstoupit do galerie

Správa hesel na dosah

Už žádné zdlouhavé přihlašování nebo hledání zapomenutých údajů. Chrome má vestavěného Správce hesel, který najdete pod ikonou tří teček → Správce hesel. Po ověření Face ID nebo Touch ID se vám zobrazí seznam všech uložených přístupů. Můžete je upravit, smazat nebo přidat nové. Rychlé, bezpečné a bez nutnosti otevírat zvláštní web.

Chrome iPhone sprava hesel 1 Chrome iPhone sprava hesel 1
Chrome iPhone sprava hesel 2 Chrome iPhone sprava hesel 2
Chrome iPhone sprava hesel 3 Chrome iPhone sprava hesel 3
Vstoupit do galerie

Zobrazte si plnou verzi webu

Některé stránky v mobilní verzi neobsahují všechny funkce. Pokud potřebujete přístup k rozšířenému rozhraní, klikněte na tři tečky vpravo dole a zvolte „Zobrazit verzi pro počítače“. Chrome načte plnou verzi stránky stejně, jako byste ji otevírali na Macu. Skvělé pro správu účtů, stahování nebo práci s komplexními webovými nástroji.

Chrome iOS Plna verze webu 1 Chrome iOS Plna verze webu 1
Chrome iOS Plna verze webu 2 Chrome iOS Plna verze webu 2
Chrome iOS Plna verze webu 3 Chrome iOS Plna verze webu 3
Vstoupit do galerie

Experimentální funkce pro nadšence

Chcete vyzkoušet funkce, které se teprve testují? V mobilním Chromu můžete využít chrome://flags – stránku s experimentálními možnostmi. Najdete zde funkce pro rychlejší načítání, nové uživatelské rozhraní nebo pokročilé nastavení ochrany soukromí. Mějte však na paměti, že tyto funkce mohou být nestabilní, proto je používejte s rozvahou.

Chrome iOS Flags 1 Chrome iOS Flags 1
Chrome iOS Flags 2 Chrome iOS Flags 2
Chrome iOS Flags 3 Chrome iOS Flags 3
Chrome iOS Flags 4 Chrome iOS Flags 4
Vstoupit do galerie

Změňte výchozí vyhledávač

Google není jedinou možností. Pokud preferujete DuckDuckGo, Bing nebo Yahoo, můžete si je snadno nastavit jako výchozí vyhledávač. Otevřete Nastavení Chromu, přejděte do sekce Vyhledávač a vyberte ten, který vám nejlépe vyhovuje. Tato volba ovlivní, jaký nástroj se použije při zadání dotazu přímo do adresního řádku.

CHrome iOS Zmena vyhledavace 1 CHrome iOS Zmena vyhledavace 1
CHrome iOS Zmena vyhledavace 2 CHrome iOS Zmena vyhledavace 2
CHrome iOS Zmena vyhledavace 3 CHrome iOS Zmena vyhledavace 3
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.