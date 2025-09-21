Využijte Chrome na iPhonu na maximum s těmito tipy a triky

Seznam četby: Uložte si články na později
Narazili jste na zajímavý článek, ale nemáte čas ho číst hned? Chrome vám umožní si ho jednoduše uložit do Seznamu četby. Klepněte na tři tečky v pravém dolním rohu, zvolte „Přidat do seznamu četby“ a stránka bude připravena k pozdějšímu přečtení – i offline. Pro rychlý přístup k uloženým článkům stačí otevřít hlavní nabídku a najít položku Seznam četby.
Správa hesel na dosah
Už žádné zdlouhavé přihlašování nebo hledání zapomenutých údajů. Chrome má vestavěného Správce hesel, který najdete pod ikonou tří teček → Správce hesel. Po ověření Face ID nebo Touch ID se vám zobrazí seznam všech uložených přístupů. Můžete je upravit, smazat nebo přidat nové. Rychlé, bezpečné a bez nutnosti otevírat zvláštní web.
Zobrazte si plnou verzi webu
Některé stránky v mobilní verzi neobsahují všechny funkce. Pokud potřebujete přístup k rozšířenému rozhraní, klikněte na tři tečky vpravo dole a zvolte „Zobrazit verzi pro počítače“. Chrome načte plnou verzi stránky stejně, jako byste ji otevírali na Macu. Skvělé pro správu účtů, stahování nebo práci s komplexními webovými nástroji.
Experimentální funkce pro nadšence
Chcete vyzkoušet funkce, které se teprve testují? V mobilním Chromu můžete využít chrome://flags – stránku s experimentálními možnostmi. Najdete zde funkce pro rychlejší načítání, nové uživatelské rozhraní nebo pokročilé nastavení ochrany soukromí. Mějte však na paměti, že tyto funkce mohou být nestabilní, proto je používejte s rozvahou.
Změňte výchozí vyhledávač
Google není jedinou možností. Pokud preferujete DuckDuckGo, Bing nebo Yahoo, můžete si je snadno nastavit jako výchozí vyhledávač. Otevřete Nastavení Chromu, přejděte do sekce Vyhledávač a vyberte ten, který vám nejlépe vyhovuje. Tato volba ovlivní, jaký nástroj se použije při zadání dotazu přímo do adresního řádku.