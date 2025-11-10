Black Friday na Goove je tu! Získejte chytrá světla i cokoliv dalšího o 15 % levněji

Komerční sdělení: Komerční sdělení: Black Friday je tu a s ním i ideální příležitost vylepšit svou domácnost o chytré osvětlení. Značka Govee, která si za poslední roky vybudovala jméno díky kombinaci špičkové technologie, designu a dostupnosti, se totiž nyní dostala na eshopu tygotec.cz do akce, kterou by byla škoda propásnout. Po zadání kódu BF15 totiž získáte 15% slevu na vybrané produkty, díky nimž dostane váš domov úplně novou atmosféru.
Chytré osvětlení, které si zamilujete
Govee začínalo s LED pásky, ale dnes nabízí daleko víc než jen barevné podsvícení. Jejich nové modely využívají čipy s plynulými přechody, podporují standard Matter a bez problémů spolupracují s iPhonem, Google Home i Alexou. Například Govee Strip Light 2 Pro RGBICWW 5 m dokáže vytvořit světelnou scénu přesně podle nálady, ať už chcete klidné bílé světlo k práci, nebo barevnou show k filmu.
Jedním z největších hitů Govee je systém TV Backlight 3 Pro, který díky kamerám sleduje obraz a promítá jeho barvy na zeď za televizí. Výsledek? Efekt, který doslova vtáhne do děje. Ať už sledujete akční film, sport nebo večerní seriál, podsvícení se mění v reálném čase podle scény. Pro menší rozpočty je tu i levnější varianta TV Backlight 3 Lite, která nabídne díky jen nepatrně horší kamerce skvělý efekt a snadné ovládání přes aplikaci nebo hlas.
Pokud vám místo pásků sedí víc klasická lampa, Govee má řešení i tady. Model Floor Lamp 2 Matter RGBICWW Smart působí elegantně a nabízí nepřeberné množství barevných kombinací i světelných efektů. Umí se zapojit do chytré domácnosti, reagovat na hudbu nebo měnit barvu podle denní doby. A pro milovníky minimalistického stylu je tu i Govee Cylinder Smart RGBICWW LED, která dokazuje, že design a technologie si mohou dokonale rozumět.
Govee ale nekončí u běžného osvětlení. Jejich Glide Hexa Pro LED panely promění obyčejnou zeď v kreativní světelnou instalaci, kterou si poskládáte podle vlastního vkusu. A pokud chcete skutečně zaujmout, zkuste Galaxy Light Projector 2 Pro Matter. Jedná se o chytrý projektor, který promítne hvězdnou oblohu přímo na váš strop a dá se ovládat hlasem, časovým plánem či samozřejmě přes aplikaci Govee Home, potažmo Apple Domácnost.
Teď nebo nikdy
Díky Black Friday můžete všechny tyto produkty a mnoho dalších pořídit výrazně výhodněji. Ať už chcete jen decentní podsvícení, nebo světelnou show jako z futuristického filmu, Govee má řešení.
