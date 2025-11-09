Zavřít reklamu

To nejlepší, co dorazilo na HBO Max tento týden

Amaya Tomanová
Mejdan v Las Vegas

Joy a Jack se po divokém večírku v Las Vegas probudí jako manželé. Rozvod jim zkomplikuje pohádková výhra.

Kniha života

Mladík Manolo, rozpolcený mezi očekáváním rodiny a voláním srdce, se vydává na cestu třemi kouzelnými světy, aby překonal své největší strachy.

Revenant: Zmrtvýchvstání

Ve 20. letech 19. století na americkém západě svádí pohraničník Hugh Glass během výpravy v divočině boj o přežití poté, co je napaden grizzlym.

Královna ringu

Pravdivý příběh zápasnice a matky Mildred Burke, která překonala překážky a stala se první americkou milionářkou a šampionkou.

Starlingovic děvče

Sedmnáctiletá Jem se cítí ztracená ve své fundamentalistické křesťanské komunitě. Vše se změní, když se vrátí charismatický pastor Owen.

