To nejlepší, co dorazilo na HBO Max tento týden

< >
Mejdan v Las Vegas
Joy a Jack se po divokém večírku v Las Vegas probudí jako manželé. Rozvod jim zkomplikuje pohádková výhra.
Kniha života
Mladík Manolo, rozpolcený mezi očekáváním rodiny a voláním srdce, se vydává na cestu třemi kouzelnými světy, aby překonal své největší strachy.
Revenant: Zmrtvýchvstání
Ve 20. letech 19. století na americkém západě svádí pohraničník Hugh Glass během výpravy v divočině boj o přežití poté, co je napaden grizzlym.
Královna ringu
Pravdivý příběh zápasnice a matky Mildred Burke, která překonala překážky a stala se první americkou milionářkou a šampionkou.
Starlingovic děvče
Sedmnáctiletá Jem se cítí ztracená ve své fundamentalistické křesťanské komunitě. Vše se změní, když se vrátí charismatický pastor Owen.