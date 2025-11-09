Ovládněte Knihovnu aplikací na vašem iPhonu s pomocí těchto triků

Skrytí stránek pro čistší vzhled
Pokud se vaše domovská obrazovka rozrostla do několika desítek ikon a stránek, může to působit zmatečně. Naštěstí můžete vybrané stránky jednoduše skrýt, aniž byste museli přesouvat aplikace. Stačí dlouze podržet prst na ploše, dokud se ikony nezačnou třást, a poté klepnout na lištu s tečkami u spodního okraje obrazovky. Zobrazí se přehled všech stránek – ty, které nechcete mít aktivní, zrušíte klepnutím na kroužek s fajfkou. Vaše aplikace zůstanou v Knihovně, ale plocha bude působit mnohem čistěji.
Seřazení aplikací podle abecedy
Knihovna aplikací automaticky třídí aplikace podle kategorií, což se hodí, ale někdy je rychlejší zobrazit jednoduchý abecední seznam.
Stačí klepnout do vyhledávacího pole v horní části Knihovny aplikací, aniž byste cokoli psali – iPhone okamžitě zobrazí všechny aplikace v abecedním pořadí. Pokud tedy přesně víte, co hledáte, dostanete se k tomu během vteřiny.
Dlouhý stisk pro rychlé akce
V iOS se dlouhý stisk stal univerzálním gestem pro rozbalení kontextové nabídky. V Knihovně aplikací ho můžete využít na ikonách i složkách. Dlouhé podržení například umožní rychle odstranit aplikaci, přetáhnout ji na plochu nebo otevřít její nabídku s akcemi. Gesto funguje stejně i v rámci složek, takže se nemusíte proklikávat dovnitř.
Ukládání nových aplikací jen do Knihovny
Pokud chcete mít plochu minimalistickou a bez zbytečných ikon, můžete nastavit, aby se nové aplikace po stažení zobrazovaly pouze v Knihovně.
Otevřete Nastavení → Plocha a v sekci Nově stažené aplikace vyberte možnost Ponechat jen v knihovně aplikací. Nové aplikace se tak neobjeví na ploše, ale najdete je pohodlně v Knihovně nebo pomocí Spotlightu.
Přizpůsobení oznamovacích odznaků
Červené odznaky s čísly v rozích ikon dokážou být užitečné, ale také rušivé. Pokud patříte mezi ty, kteří se jich raději zbaví, i to lze nastavit.
V aplikaci Nastavení → Plocha přejděte do sekce Oznamovací odznaky a vypněte volbu Zobrazovat v knihovně aplikací. Knihovna pak bude působit přehledněji a bez vizuálního stresu z neustálých notifikací.