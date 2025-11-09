Zavřít reklamu

Ovládněte Knihovnu aplikací na vašem iPhonu s pomocí těchto triků

Skrytí stránek pro čistší vzhled

Pokud se vaše domovská obrazovka rozrostla do několika desítek ikon a stránek, může to působit zmatečně. Naštěstí můžete vybrané stránky jednoduše skrýt, aniž byste museli přesouvat aplikace. Stačí dlouze podržet prst na ploše, dokud se ikony nezačnou třást, a poté klepnout na lištu s tečkami u spodního okraje obrazovky. Zobrazí se přehled všech stránek – ty, které nechcete mít aktivní, zrušíte klepnutím na kroužek s fajfkou. Vaše aplikace zůstanou v Knihovně, ale plocha bude působit mnohem čistěji.

ios 15 domovská obrazovka stránky ios15_domovska_obrazovka2
ios 15 domovská obrazovka stránky ios15_domovska_obrazovka3
ios 15 domovská obrazovka stránky ios15_domovska_obrazovka6
ios 15 domovská obrazovka stránky ios15_domovska_obrazovka8
ios 15 domovská obrazovka stránky ios15_domovska_obrazovka7
ios 15 domovská obrazovka stránky ios15_domovska_obrazovka1
Seřazení aplikací podle abecedy

Knihovna aplikací automaticky třídí aplikace podle kategorií, což se hodí, ale někdy je rychlejší zobrazit jednoduchý abecední seznam.
Stačí klepnout do vyhledávacího pole v horní části Knihovny aplikací, aniž byste cokoli psali – iPhone okamžitě zobrazí všechny aplikace v abecedním pořadí. Pokud tedy přesně víte, co hledáte, dostanete se k tomu během vteřiny.

knihovna aplikací ios tipy knihovna_aplikaci_seznam2
knihovna aplikací ios tipy knihovna_aplikaci_seznam3
knihovna aplikací ios tipy knihovna_aplikaci_seznam1
Dlouhý stisk pro rychlé akce

V iOS se dlouhý stisk stal univerzálním gestem pro rozbalení kontextové nabídky. V Knihovně aplikací ho můžete využít na ikonách i složkách. Dlouhé podržení například umožní rychle odstranit aplikaci, přetáhnout ji na plochu nebo otevřít její nabídku s akcemi. Gesto funguje stejně i v rámci složek, takže se nemusíte proklikávat dovnitř.

knihovna aplikací ios tipy knihovna_aplikaci_haptic_touch1
knihovna aplikací ios tipy knihovna_aplikaci_haptic_touch2
knihovna aplikací ios tipy knihovna_aplikaci_haptic_touch3
knihovna aplikací ios tipy knihovna_aplikaci_haptic_touch4
knihovna aplikací ios tipy knihovna_aplikaci_haptic_touch5
knihovna aplikací ios tipy knihovna_aplikaci_haptic_touch6
Ukládání nových aplikací jen do Knihovny

Pokud chcete mít plochu minimalistickou a bez zbytečných ikon, můžete nastavit, aby se nové aplikace po stažení zobrazovaly pouze v Knihovně.
Otevřete Nastavení → Plocha a v sekci Nově stažené aplikace vyberte možnost Ponechat jen v knihovně aplikací. Nové aplikace se tak neobjeví na ploše, ale najdete je pohodlně v Knihovně nebo pomocí Spotlightu.

knihovna aplikací v ios 14 knihovna_aplikaci_ios14_dalsi4
nastavení knihovny aplikací knihovna_aplikaci_ios14_dalsi9
nastavení knihovny aplikací knihovna_aplikaci_ios14_dalsi11
Přizpůsobení oznamovacích odznaků

Červené odznaky s čísly v rozích ikon dokážou být užitečné, ale také rušivé. Pokud patříte mezi ty, kteří se jich raději zbaví, i to lze nastavit.
V aplikaci Nastavení → Plocha přejděte do sekce Oznamovací odznaky a vypněte volbu Zobrazovat v knihovně aplikací. Knihovna pak bude působit přehledněji a bez vizuálního stresu z neustálých notifikací.

knihovna aplikací v ios 14 knihovna_aplikaci_ios14_dalsi4
nastavení knihovny aplikací knihovna_aplikaci_ios14_dalsi9
nastavení knihovny aplikací knihovna_aplikaci_ios14_dalsi10
nastavení knihovny aplikací knihovna_aplikaci_ios14_dalsi12
.