Neustálé omezování obsahu kvůli tomu že cestuju mě už přestává bavit

V posledním roce jsme s rodinou trávili více času mimo domov než doma. Většinu z toho pak v USA, a co mě začalo opravdu vadit, je neustálé omezování streamovacích služeb, za které platím a které mají obsah licencovaný jen pro ČR. U služeb, za které platím, protože chci, mi to vadí, ale ještě se tak nějak dokážu smířit s tím, že si je platit nemusím. Co však nechápu a pochopit nedokážu, je, že mi stát nařídil, že musím platit za ČT, ale její obsah si mimo ČR pustit nemůžu. Jsem občan ČR, platím v ČR daně a nemohu si pustit něco, za co musím platit, protože nejsem v ČR.
My s rodinou si těchto služeb platíme celkem dost a v podstatě jediné, co funguje bez jakéhokoli omezení, je YouTube Premium a Spotify. Jinak je jedno, zda se bavíme o iVysílání, které si platí každý v ČR bez toho, aniž by o něj měl zájem, nebo o věcech, jako je Prima+, Voyo nebo dokonce nadnárodní služby, jako je Netflix nebo HBO.
Zatímco české streamovací služby, jako je Prima+, iVysílání nebo Voyo, si v USA nepustím vůbec, tak Netflix mi pro změnu napsal, že mohu sledovat videa ještě 14 dní a poté si mám platit Netflix na adrese v USA. Streamovací služba HBO mě zatím neomezuje, tedy kromě toho, že mám obsah dostupný jen pro USA a naopak nemám přístup k obsahu pro ČR/SR, což je vlastně svým způsobem také omezení.
Chápu, že mohu použít VPN, ovšem nevím, proč bych měl být nucen například pro iVysílání používat VPN, když mi stát nařizuje za tuto službu platit, ale nemohu ji využívat. A celkově i u ostatních služeb mi vadí nutnost používat VPN jen proto, že trávím půl roku v ČR a půl roku v USA nebo na dalších místech světa. Bohužel kromě VPN však jiné řešení neexistuje, jelikož se všichni vymlouvají na autorská práva, která však například u onoho iVysílání příliš smysl nedávají, a bylo by fajn, kdyby bylo možné služby spíše než na IP adresu navázat například na MAC adresu nebo něco podobného, aby zkrátka člověk, který za službu platí, měl možnost využívat ji kdekoli na světě a nebyl nucen ji mít možnost sledovat pouze v ČR.
ČT má u většiny obsahu práva právě jen pro ČR. Asi to není o tom, že by to chtěli blokovat z jejich pohledu, ale protože MUSÍ. Překvapuje mě, že tak inteligentní člověk jako Vy se nad tím vůbec zamýšlí tímto způsobem.
Navíc určitě máte doma pevnou IP, kvalitní konektivitu, chytrou domácnost, NAS s daty atp. a nemáte povolen přístup z venku (protože to je základ). Tak přece VPN by jste měl mít zapnutou standardně a zadarmo.
Na druhou stranu když vidím, že ani tento web nemá standardní prvky zabezpečení, tak asi chápu. :-(
Psát o Apple technice zjevně neznamená rozumět IT a bezpečnosti.
Brečet že se nemůžu v USA koukat na trapnou ČT mi přijde trapné a chudáčkovské…