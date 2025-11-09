Zavřít reklamu

Na návštěvě v Apple West 14th Street: největší skleněné schodiště na světě vás očaruje!

Roman Zavřel
Postupně jsme se společně podívali do téměř všech Apple Store prodejen v New Yorku a zbývají již jen dvě a to právě Apple West 14th Street a také Apple Store Brooklyn. Apple Store na 14th ulici je zjaímavý už jen tím, že je úžasné čtvrti, kde najdete ty nejzajímavější technologické obchody v NYC, jako je showroom Tesly, kde si můžete vyzkoušet Cybertruck, Google Store, Rivian a mnoho dalších zajíamvých obchůdků, kde lze trávit hodiny a hodiny a jakmile vás přestane nakupování bavit, můžete vyrazit na pobřeží řeky Hudson objevovat atrakce na jejích molech.

Kromě zajímavé čtvrti je zde však ještě něco, co žádný jiný Apple Store na světě nemá a tím je trojpodlažní skleněné točité schodiště, které je největší na světě. Konstrukce yla speciálně navržena tak, aby dokázala unést váhu samotného skla a návštěvníků. Konstrukce využívá skleněné nosníky a laminované vrstvy vhodné pro vysokou průměrnou zátěž a bezpečnost. Jít tři patra ať už nahoru nebo dolů pouze po skleněných schodech okolo skleněné konstrukce je pro milovníky designu a minimalizmu skutečný zážitek.

IMG 0570 IMG_0570
IMG 0539 IMG_0539
IMG 0540 IMG_0540
IMG 0541 IMG_0541
IMG 0542 IMG_0542
IMG 0544 IMG_0544
IMG 0545 IMG_0545
IMG 0546 IMG_0546
IMG 0547 IMG_0547
IMG 0548 IMG_0548
IMG 0549 IMG_0549
IMG 0550 IMG_0550
IMG 0551 IMG_0551
IMG 0552 IMG_0552
IMG 0553 IMG_0553
IMG 0556 IMG_0556
IMG 0557 IMG_0557
IMG 0558 IMG_0558
IMG 0560 IMG_0560
IMG 0562 IMG_0562
IMG 0564 IMG_0564
Airpods Pro nahled Airpods Pro
Airpods Pro
IMG 0567 IMG_0567
IMG 0569 IMG_0569
IMG 0572 IMG_0572
IMG 0573 IMG_0573
IMG 0578 IMG_0578
Na oněch třech patrech pak najdete vše co Apple nabízí, včetně patra, kde máte možnost nechat si poradit od odborníků a podívat se na prezentace nebo školení. Tento Apple Store skutečně stojá za návštěvu a je to v New Yorku můj druhý nejoblíbenější, hned po Grand Central.

