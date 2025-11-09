Na návštěvě v Apple West 14th Street: největší skleněné schodiště na světě vás očaruje!

Postupně jsme se společně podívali do téměř všech Apple Store prodejen v New Yorku a zbývají již jen dvě a to právě Apple West 14th Street a také Apple Store Brooklyn. Apple Store na 14th ulici je zjaímavý už jen tím, že je úžasné čtvrti, kde najdete ty nejzajímavější technologické obchody v NYC, jako je showroom Tesly, kde si můžete vyzkoušet Cybertruck, Google Store, Rivian a mnoho dalších zajíamvých obchůdků, kde lze trávit hodiny a hodiny a jakmile vás přestane nakupování bavit, můžete vyrazit na pobřeží řeky Hudson objevovat atrakce na jejích molech.
Kromě zajímavé čtvrti je zde však ještě něco, co žádný jiný Apple Store na světě nemá a tím je trojpodlažní skleněné točité schodiště, které je největší na světě. Konstrukce yla speciálně navržena tak, aby dokázala unést váhu samotného skla a návštěvníků. Konstrukce využívá skleněné nosníky a laminované vrstvy vhodné pro vysokou průměrnou zátěž a bezpečnost. Jít tři patra ať už nahoru nebo dolů pouze po skleněných schodech okolo skleněné konstrukce je pro milovníky designu a minimalizmu skutečný zážitek.
Fotogalerie
Na oněch třech patrech pak najdete vše co Apple nabízí, včetně patra, kde máte možnost nechat si poradit od odborníků a podívat se na prezentace nebo školení. Tento Apple Store skutečně stojá za návštěvu a je to v New Yorku můj druhý nejoblíbenější, hned po Grand Central.