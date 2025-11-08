Recenze Garmin Instinct Crossover AMOLED: Mechanické ručky i LED svítilna 

Americká společnost Garmin chrlí na trh jeden model svých chytrých hodinek za druhým. Nabízí známé populární řady, i specializované modely, které však často zapadnou. U Garmin Instinct Crossover AMOLED by to byla škoda, jsou to totiž zajímavé hybridy s mechanickými ručkami.
První generace Garmin Instinct Crossover vyšla na podzim roku 2022. Vynikala tím, že kombinovala chytré funkce, displej a mechanické ručky. Šlo tedy o tzv. hybridní hodinky. Později ještě dostala rozšíření o taktický model, ale plnohodnotná nová generace dorazila až téměř o tři roky později, tedy v září letošního roku. Jmenuje se Garmin Instinct Crossover AMOLED, a je vylepšená ve všech ohledech, i když původní myšlenku zachovává.
Zajímavá divočina
Model Instinct Crossover AMOLED si zachovává vzhled řady Instinct, je tedy těžce sportovní, kdy tu byl kladen důraz na odolnost. Splňuje totiž standard MIL-STD-810 pro tepelnou odolnost a odolnost proti nárazům. I když tu jsou mechanické ručky, styl a elegance obešly hodinky skutečně obřím obloukem. I když jsou určené ke každodennímu nošení, kdy se k tomu svou pohodlností skutečně hodí (a to i přes vyšší 15,1mm tloušťku), ke košili a do společnosti či na sváteční události je opravdu nevezmete. Černá (Charcoal) barva je sice usedlejší jak ta hnědá (Bronze/Sunburst), ale ani tak se na podobné události prostě nehodí.
Na test dorazila ta více výrazná Bronze/Sunburst varianta a do teď úplně nevím, co si o ní přesně myslet. Na jednu stranu je svým způsobem zajímavá, na druhou ale přece jen příliš divoká. Kombinují se tu totiž tři barvy, což už je moc. Hnědá s bronzovou by byly fajn, ta oranžová je tu ale zbytečně navíc. Pořád ale platí, že design je hodně subjektivní věc, a co se nelíbí jednomu, může se líbit jinému, takže pokud zrovna vám padla tato kombinace do oka, je to úplně v pořádku.
Pouzdro hodinek je vyrobeno z pro Garmin typického polymeru vyztuženého vlákny, které je kombinováno s ocelovými doplňky (část lunety, šroubky, spona řemenu). Jeho velikost je 46,6 mm, řemen je silikonový o šíři 22 mm a vede až k pouzdru samotnému, kdy zde nevzniká žádná vůle. I přes větší pouzdro ale hodinky sedí skutečně pohodlně i na menším 17,5mm zápěstí. Váha hodinek je 67 g, což je vhledem k jejich robustnosti docela v pohodě. Stupeň vodotěsnosti je velice příjemných 10 ATM.
Displej vs. ručky
Hodinky spadají do segmentu hybridů. Přes celý ciferník tedy mají AMOLED displej, který z důvodu přítomnosti ruček není dotykový, protože je také mírně utopený pod safírovým sklem, kdy je Garmin za tuto volbu materiálu nutno pochválit. Jeho velikost je 1,2 palce, kdy má rozlišení 390 x 390 pixelů.
Nastavení jasu je pro Garmin typické, tedy jen ve třech úrovních – nízký, střední vysoký. Jiný můžete mít pro běžné použití, jiný pro aktivitu. Je zde Red Shift, a také Always On. Chcete-li šetřit baterii, můžete čas stále odečítat skrze ručky a Always-On mít zapnutý třeba jen při aktivitě. Je tu i gesto otočení zápěstí, kdy se displej rozsvítí jen v daném případě. Je ale pravda, že černý displej s ručkami vypadá poněkud pustě. Protože ale mají Garmin Instinct Crossover skvělou výdrž, nevidím vlastně důvod, proč se o stále zapnutý displej zbytečně ochudit.
A teď se konečně dostáváme více k těm ručkám. Sekundová tu logicky chybí, je tu tedy jen hodinová a minutová, kdy jsou jejich konce pokryty povrchovou úpravu Super-LumiNova, která jim zajišťuje skvělou čitelnost i ve tmě. Musíte je ale předtím ideálně nasvítit. Pokud nosíte hodinky pod rukávem, v noci na nich čas rozhodně neodečtete. Luminiscenci mají i indexy podél ciferníku, včetně zvýraznění 6 a 12.
Přesný chod ruček zajišťuje technologie RevoDrive, která se postará i o to, když hodinky utrpí náraz a jejich čas se nějak rozhodí. Jen se provede rekalibrace, tu jde dělat i ručně. Aby vám ručky nepřekážely v zobrazování obsahu, tak se mu uhýbají. Chcete-li odečíst jimi skrytá data na ciferníku, stačí stisknout tlačítko Back a ony uhnou, aby se za pár sekund samy vrátily zpět na aktuální čas. Druhý ciferník je dynamický, takže se mu komplikace pohybují spolu s ručkami, aby si vzájemně nepřekážely. Když pak jdete do jakékoli nabídky, automaticky se zarovnají na indexy 3 a 9, tedy do vodorovné polohy. V určitých nabídkách jsou ale i svisle a třeba když se díváte na své denní cíle, efektně animují váš progres.
Právě ručky jsou vlastně důvod, proč hodinky chtít. I po 14 dnech testování pořád baví i jen sledovat, jak se uhýbají datům a vrací se zase zpět. Jejich chod je totiž krásně plynulý. K tomu je ale třeba zmínit jeden fakt. Není to možná ani tak výtka, ale s ručkami spojená funkcionalita – vše je tu trošku pomalejší. Může za to právě to, že v určitých situacích rozhraní čeká na to, až se vám ručky uhnou, protože nechce zobrazovat data pod nimi. Je to otázka ani ne sekundy, ale všimnete si toho, a to zejména v momentě, kdy to mají ručky do vodorovné polohy nejdále. Vadí mi to ale? Rozhodně ne.
Dva týdny výdrže
Garmin uvádí, že Instinct Crossover AMOLED mají mít v režimu smartwatch výdrž až 14 dní, v případě trvale zapnutého displeje se má tato hodnota snížit na 5 dní. Tady ale hodně záleží na vašem nastavení. Já mám jas na minimum, protože vyšší opravdu není třeba a spíš bych ho snesl ještě níž. Gesto rozsvícení otočením zápěstí mám vypnuté, od 22 do 7 mám noční režim, takže je Always On vypnutý a ciferník je jen černý. V tomto nastavení hodinky vydrží 6 a půl dne, a to při mém zcela standardním používání, s příjmem všech notifikací a dvěma 45minutovými aktivitami s GPS denně.
U GPS Garmin udává, že aktivitu s ní dokážou hodinky trackovat 29 hodin v kuse, s AOD je to 24 hodin. Mimochodem hodinky mají i vícepásmovému GPS s technologií SatIQ (v takovém případě jsou udávané časy výdrže až 15 respektive 13 hodin). Samozřejmě že produkce společnosti nabízí hodinky s delší výdrží, a to i pokud se bavíme o modelech s AMOLED displeji, tady jsme ale na takové hodnotě, která prostě stačí a osobně ani nevidím důvod, proč bych měl chtít víc. Kde bych chtěl víc je ale v oblasti samotného nabíjení. Pořád tu máme jen tradiční standardní Garmin konektor, který se připojuje ze spodní strany hodinek vedle snímače tepovky. Alespoň že na druhé straně v balení obsaženého kabelu už najdete USB-C.
Nabité funkcemi
Hodinky mají klasických 5 tlačítek, ta ale mají více funkcí. Do jisté míry jsou napsané na lunetě. Reagují na stisk, dlouhý stisk a v případě tlačítka Light i dvojstisk, kterým spustíte LED svítilnu s nastavitelnou intenzitou i červeným světlem. Ta umí i blikat. Dlouhým podržením Down spustíte kompas, Enter zase spustí GPS, jinak tu jsou především různá nastavení nebo funkce s ohledem na čas.
Ze zdravotních funkcí se tu nachází všechno podstatné, včetně kompletních metrik spánku a všeho, co se ho týká, variability srdečního tepu, zatížení organizmu, pulzního oxymetru, variace dechu, snímku zdravotního stavu a je tu také novinka v podobě záznamu návyků. Bohužel někomu může chybět EKG. Běžci budou mít radost z vertikální oscilace a poměru, stejně jako délky kroku v reálném čase, běžeckého výkonu, strategie tempa PacePro atd. K tomu všemu tu jsou platby Garmin Pay, detekce nehody, funkce LiveTrack a mnoho ale opravdu mnoho dalšího.
Chcete je?
Garmin Instinct Crossover AMOLED nejsou pro každého, za což může fakt, že to jsou hybridy. Ty ručky nicméně mají něco do sebe, je ale třeba počítat, že kvůli nim není displej dotykový. To rozhodně nebude vadit všem starším majitelům Garmin produkce, kteří jsou zvyklí na ovládání hodinek skrze tlačítka. Ostatně systém je jim maximálně odladěný. Vychází z nejnovějších modelů, jen samozřejmě nabízí prostor na ručky, aby nepřekážely.
Pokud víte, co od modelu očekávat, a pokud se vám líbí jeho design, nemůžete být vlastně zklamaní. Chytré GPS hodinky Garmin Instinct Crossover AMOLED vás vyjdou na 14 990 Kč. K dispozici je ale ještě model v taktické edici, která přidává nějaké ty specifické funkce navíc a stojí 17 490 Kč.