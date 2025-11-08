Apple produkty pro váš byznys: Síla, která posune vaši firmu na novou úroveň

Komerční sdělení: Podnikání je o svobodě – o nápadech, které posouvají hranice a mění obyčejné dny v něco většího. Aby se z vize stala realita, potřebujete technologie, které s vámi udrží tempo. A přesně o tom je ekosystém Applu. Mac, iPad a iPhone v sobě spojují výkon, spolehlivost i jednoduchost, díky které se můžete soustředit na to podstatné – svůj byznys. A pokud vše pořídíte u iStores.sk, získáte nejen jistotu autorizovaného prodejce, ale také 2letou záruku jako standard a možnost financování s úrokem jen 9,99 %.
Nový MacBook Air s čipem Apple M4 je důkazem, že síla nemusí jít na úkor lehkosti. Nabízí výkon, který zvládne i náročné pracovní nasazení, a přitom zůstává dokonale přenosný. A protože se naplno propojuje s vaším iPhonem a iPadem, dokáže nabídnout pracovní tempo, jaké zvládne jen Apple ekosystém. Odesílání souborů přes AirDrop, rychlé přepínání úkolů, univerzální schránka – všechno tu funguje jednoduše a přirozeně.
Podnikatelé a živnostníci navíc mohou u iStores.sk využít celou řadu výhod, které jim usnadní přechod na nové vybavení. Samozřejmostí je prodloužená záruka, financování přímo na prodejně a možnost výkupu starého zařízení, díky čemuž lze při upgradu ušetřit klidně i stovky eur. Získáte tak nejen nové zařízení, ale i pocit, že investujete chytře – do technologií, které vám pomohou růst.
Firmy si iStores.sk vybírají z dobrého důvodu. Dva roky záruky jsou tu samozřejmostí, a to bez skrytých poplatků. Financování můžete rozložit až do 48 měsíců s limitem až 10 000 eur, přičemž úrok zůstává na velmi příjemných 9,99 %. K tomu se přidává výkup starších zařízení, osobní či vzdálená pomoc specialisty a nabídka služeb na míru – včetně fakturace nebo firemních účtů pro malé i střední podniky.
Samotný proces financování je navíc překvapivě jednoduchý. Stačí si vybrat nový Mac, iPad nebo iPhone, kontaktovat firemního specialistu iStores.sk a dohodnout si schůzku. Zbytek už zařídí tým přímo v prodejně – od vyřízení úvěru až po profesionální servis a nastavení.
A pokud řešíte, co se starším notebookem, tabletem nebo telefonem, iStores.sk nabízí i výkupní program. Díky němu můžete staré zařízení započítat do ceny nového a nejen ušetřit, ale i přispět k zodpovědnějšímu přístupu k technologiím.
Modernizovat firmu tak nikdy nebylo jednodušší. Vše o výhodách a možnostech financování najdete na istores.sk/appleprefirmy – a možná zjistíte, že to, co váš byznys potřebuje, je jen správně zvolený Mac, iPad nebo iPhone.