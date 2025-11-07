iPhone čeká v Japonsku s příchodem iOS 26.2 zásadní změna

Apple tento týden vydal první beta verzi systému iOS 26.2 určenou pro vývojáře. Podle dostupných informací tato verze přináší možnost instalace alternativních obchodů s aplikacemi pro uživatele v Japonsku, což by představovalo významnou změnu v dosavadní politice Applu. Na sociální síti X uživatel @Tzzlala sdílel snímky, podle nichž mohou iPhony s aktuální betou instalovat obchody jako AltStore PAL či Epic Games Store a stahovat z nich aplikace. Zatím však zůstávají některé funkce, například nákupy ve hře Fortnite, regionálně omezené.
Dosud Apple umožňoval instalaci aplikací mimo vlastní App Store pouze v zemích Evropské unie, kde musel od března 2024 vyhovět nařízení o digitálních trzích (DMA). Japonsko se nyní stává prvním regionem mimo EU, který podobnou možnost získá. Rozšíření této funkce přichází po přijetí zákona japonského parlamentu z června 2024, který vyžaduje, aby Apple umožnil přístup třetím stranám k distribuci aplikací a platebních systémů. V srpnu 2025 pak Japonská komise pro spravedlivý obchod zveřejnila směrnice Mobile Software Competition Act, jež zakazují Applu i Googlu blokovat či omezovat konkurenční obchody a platební systémy. Tyto předpisy vstoupí v platnost 18. prosince 2025, přičemž Apple by měl veřejně vydat iOS 26.2 právě v období od 9. do 16. prosince. Epic Games už oznámil, že do konce roku plánuje přinést na japonské iPhony Fortnite i svůj vlastní obchod s hrami.