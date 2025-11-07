GTA VI znovu odloženo!

Spekulace ohledně dalšího odkladu očekávané hry Grand Theft Auto VI se bohužel naplnily. Namísto dalšího (v pořadí již třetího) traileru totiž vývojáři z Rockstar Games zveřejnili omluvu komunitě, ve které jí informují, že posouvají datum vydání na 19. listopad 2026 – tedy o dobrého půl roku dál než bylo původně v plánu. Důvod je pak jako již tradičně potřeba více času na doladění hry, aby byla v době vydání v co nejlepším stavu. A jelikož už nyní vývojáři ví, že to do května, kdy měl titul vyjít, nemají šanci stihnout, berou si preventivně půl roku navíc.
S trochou nadsázky se však dá říci, že se přesně tohle očekávalo a to hned z několika důvodů. Jednak bylo ohledně Grand Theft Auto VI v poslední době ticho po pěšině, jednak mají Rockstar Games s odkládáním vydání (bohužel) spoustu zkušeností a jednak květnové vydání vlastně ani nedávalo moc smysl. Když ale hra vyjde měsíc před Vánoci, stane se z ní fantastický vánoční dárek pro fanoušky videoher a díky mikrotransakcím, které budou prakticky 100% od prvopočátku k dispozici v multiplayerové části, vydělá Rockstar díky prvotní vlně nadšení přes svátky, kdy se bude hrát ve velkém a lidé až tak neřeší peníze, ve velkém.