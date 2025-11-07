Bez klíčů, bez starostí: WELOCK slaví 11.11 Global Shopping Festival obrovskými slevami

Komerční sdělení: WELOCK spouští 11.11 Global Shopping Festival a přináší slevy, které potěší každého, kdo chce svůj domov zabezpečit chytřeji. Na oficiální stránce akce WELOCK 11.11 Global Sale čekají na zákazníky výrazné slevy až do výše 63 eur, exkluzivní kupóny a možnost pořídit si oblíbené chytré zámky WELOCK za rekordně nízké ceny. Kromě lákavých slev výrobce přidává také dopravu zdarma z evropských skladů, 30denní garanci vrácení peněz, dvouletou záruku bez starostí a doživotní zákaznickou podporu. Aby nabídka působila ještě důvěryhodněji, doprovází ji skutečné fotografie instalací od zákazníků, které dokazují, že chytré zámky WELOCK zvládne nainstalovat opravdu každý.
WELOCK TOUCH41
Jedním z hlavních lákadel je model WELOCK TOUCH41, který nabízí bezpečnost i pohodlí v elegantním provedení. Díky spolehlivé čtečce otisků prstů dokáže zámek rozpoznat registrovaný otisk s přesností až 98 % během půl sekundy, takže klíče už nebudete potřebovat. Zámek lze ovládat také prostřednictvím aplikace WELOCK, která umožňuje sdílet virtuální klíče s rodinou či přáteli. Díky integraci s Alexou můžete dveře otevřít i hlasem, zatímco nastavitelný evropský válec zajišťuje kompatibilitu s většinou dveří. V rámci akce vyjde TOUCH41 s kupónem VD63 na konečných 126 eur.
WELOCK ToucA51
Dalším oblíbeným modelem je WELOCK ToucA51, který se zaměřuje na maximální jednoduchost. Odemknutí trvá méně než 0,3 sekundy a umělá inteligence se postupně učí rozpoznávat váš otisk ještě přesněji. Kromě odemykání dotykem nabízí i ovládání přes Alexu (v kombinaci s WIFIBOX3) nebo aplikaci WELOCK, odkud můžete dveře otevřít i na dálku. Díky možnosti vytvářet časově omezené přístupové kódy je ideální i pro rodinu, přátele či krátkodobé návštěvy. Instalace přitom nezabere víc než deset minut a nevyžaduje žádné vrtání. Během 11.11 akce jej pořídíte s kupónem VD60 za 109 eur.
WELOCK U81
Pro ty, kteří hledají pokročilé řešení s vyšší kapacitou, je tu WELOCK U81. Tento chytrý zámek zvládne až 200 PIN kódů, 100 otisků prstů a 199 RFID karet, což z něj dělá perfektní volbu pro domácnosti, kanceláře, hotely i byty k pronájmu. Ovládání přes aplikaci a Bluetooth umožňuje spravovat přístupy v reálném čase, kontrolovat záznamy odemknutí a dokonce dostávat upozornění na stav dveří. Zámek nabízí i záložní fyzický klíč, takže se nemusíte bát, že byste se při vybití baterií nedostali dovnitř. Cena po aplikaci kupónu VD70 je během akce 179 eur.
WELOCK PCB41 Plus
Skvělým řešením pro pronajímané prostory, kanceláře nebo byty je WELOCK PCB41 Plus. Umožňuje vytvářet jednorázové i časově omezené přístupové kódy, které ocení zejména majitelé Airbnb ubytování nebo ti, kdo často potřebují umožnit vstup kurýrovi či uklízečce. Ovládání hlasem pomocí Alexy, odolnost proti vodě a prachu (IP65), stejně jako snadná montáž bez vrtání z něj dělají ideální volbu do jakéhokoliv prostředí. Díky kupónu VD40 vyjde zámek v rámci 11.11 akce na 109 eur.
WELOCK WIFIBOX3
Celou řadu doplňuje WELOCK WIFIBOX3, brána, která posouvá chytré zámky na ještě vyšší úroveň. Umožňuje ovládat dveře na dálku, sledovat historii odemykání nebo přidávat a mazat přístupové údaje v reálném čase. V kombinaci s chytrými zámky WELOCK tak získáte plnohodnotný systém vzdáleného řízení vstupu. WIFIBOX3 je v rámci festivalu dostupná za 99 eur.
Pokud přemýšlíte o chytrém zámku, který kombinuje jednoduchost, vysokou úroveň zabezpečení a moderní design, právě teď je ten nejlepší čas. WELOCK 11.11 Global Sale nabízí výjimečné slevy, osvědčené produkty a benefity, které zaručí, že se vám nákup vyplatí. Kromě úspory až 63 eur získáte jistotu rychlého doručení z evropských skladů, 30denní garanci vrácení peněz, dvouletou záruku a doživotní podporu. WELOCK tím potvrzuje, že chytrá bezpečnost může být nejen pohodlná, ale i cenově dostupná.
