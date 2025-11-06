T-Mobile je technologickým partnerem Horácké multifunkční arény v Jihlavě, zajistí v ní 5G pokrytí a umožní divákům užít si emoce na maximum

Už tuto sobotu proběhne oficiální otevření Horácké multifunkční areny v Jihlavě s názvem Vítej, Aréno. Technologickým partnerem jedné z nejmodernějších hokejových hal v Česku bude T-Mobile – v aréně zajistí 5G pokrytí a umožní připojení i ostatním operátorům. Hala je novým domovem HC Dukla Jihlava – klub zde ve zkušebním provozu arény odehrál 25. října první zápas. Od 8. listopadu bude aréna patřit nejen sportu, ale i kultuře – vystoupení desítek umělců nejen z Vysočiny završí Ewa Farna.
T-Mobile přináší do arény moderní řešení mobilní konektivity, které garantuje spolehlivé připojení i při plné kapacitě haly – až 5 750 hokejových fanoušků nebo 7 000 návštěvníků koncertů a dalších akcí. Síť je navržena tak, aby poskytovala stabilní a bezpečný provoz, podporovala moderní digitální služby pro návštěvníky a nabízela prostor pro budoucí technologický rozvoj.
„Přinášíme lidem technologie, které jim umožní prožívat výjimečné momenty naplno – a to jak přímo na stadionu, tak na dálku. Horácká multifunkční aréna propojí fanoušky, sportovce i umělce. Jsme rádi, že díky našemu 5G pokrytí si všichni budou moci užít spoustu zážitků bez jakýchkoli omezení tak, aby se cítili #MeziSvými,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky v T-Mobile Czech Republic. „Zároveň potvrzujeme svou roli technologického lídra, podporujícího rozvoj digitální infrastruktury nejen ve velkých městech, ale i v regionech. Jde už o druhou arénu, zaštítěnou naší konektivitou.“
Fotogalerie
„Aréna navazuje na tradici původního Horáckého zimního stadionu – ten na místě stál od padesátých let minulého století. Naším cílem je zajistit, aby všichni návštěvníci měli komfort srovnatelný s velkými evropskými halami. Silná a spolehlivá síť je pro nás jedním ze základních předpokladů pro pořádání akcí s ambicemi posunout město i celý region dál,“ doplňuje Bedřich Musil, mluvčí Horácké multifunkční arény.
Technické řešení zahrnuje dvě hlavní části – hlediště a zázemí. Hlediště je rozděleno do čtyř sektorů, což zajišťuje precizní a rovnoměrné rozložení kapacity napříč celou halou. O pokrytí se postarají čtyři panelové antény, které poskytují přenosovou rychlost až 1 Gb/s (DL). Využita jsou pásma GSM900, NR700, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600 a C-Band – ta nabízejí dostatečnou kapacitu i při maximálním zatížení během sportovních utkání nebo koncertů. Pro pokrytí zázemí, tedy technických a provozních částí, jako jsou gastroprovozy nebo garáže, jsou využita pásma GSM900, NR700, LTE800, LTE1800 a LTE2100. Síť zde dosahuje rychlosti až 270 Mb/s (DL). V těchto prostorách je instalováno 40 antén systému iDAS pro stabilní pokrytí.
Rozvod iDAS je připraven pro sdílení s ostatními mobilními operátory za účelem maximální interoperability a efektivního využití infrastruktury. Vysílací technologie v hledišti budou samostatné pro každého operátora – to zaručuje flexibilitu a nezávislost jednotlivých sítí.